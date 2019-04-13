Любовь во главе: памяти Риммы Хашба

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Римма Хашба была очень высокообразованным, а также добрым и открытым человеком, поделилась своими воспоминаниями об ученом в интервью радио Sputnik ее коллега, этнолог Цира Габния.

Абхазский фольклорист Римма Хашба родилась в 1934 году в Сухуме. Будущий специалист по народному творчеству была дочкой первого абхазского ученого-лингвиста Арсения Хашба. В 1960 девушка на красный диплом окончила Ставропольский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности "Русский язык и литература".

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый фольклорный конкурс среди школьников состоялся в Сухуме

После окончания института Римма Хашба работала педагогом в Сухумской школе-интернате, позже устроилась в издательство "Алашара", а с 1971 года работала в Абхазском институте гуманитарных исследований.

В 1980 году под авторством Риммы Хашба в Абхазии вышла первая научная работа, посвященная изучению детского фольклора в истории и культуре абхазского народа, а в 1981 года специалист защитила кандидатскую диссертацию на тему "Абхазский детский фольклор".

По словам Габния, эта тема долгое время была первостепенной для фольклористки, но, несмотря на это, многие коллеги не поддерживали энтузиазма Хашба. В журнале "Алашара" в разное время выходили ее статьи "Абхазский детский фольклор и его генетическая связь с абазинским и черкесским детским фольклором", "Абхазская детская литература есть" и другие.

"Это крайне интересная тема, но работать и собирать материал для ее изучения не так легко. Когда она приступила к изучению этой темы, многие коллеги говорили ей, что стоит пойти по другому научному направлению. Но она настолько любила детей, что даже такая сложная работа давалась ей легко", - рассказала она.

Детская тема отражалась не только в научных трудах Хашба. Фольклористка посвящала детям стихотворения и даже успела выпустить четыре сборника.

"На основе ее стихотворений было написано много детских песен. Женщина с очень богатым внутренним миром, она очень любила свой народ и родину. Думаю, нет в Абхазии человека, который не слышал о ней. Она настолько любила детей и в целом людей, что даже свои собственные интересы ставила на второе место. Поэтому и взрослые, и молодые, и особенно дети трепетно к ней относились", - добавила Габния.

Помимо детской фольклористики, Римма Хашба также занималась изучением особенностей абхазского национального юмора. Она была одной из первых абхазских ученых, кто посвятил этой теме научные исследования.

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Первый абхазский детский фольклорист Римма Хашба скончалась в 2007 году на 73 году жизни. По словам Габния, в этом году Абхазский научно-исследовательский институт планирует выпустить первый том работ Хашба на тему абхазского юмора.