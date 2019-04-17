Во всеоружии: как выбрать чемодан для путешествий

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Специалисты Роскачества при выборе чемодана советуют обратить внимание на материал изготовления. Как правило, чемоданы делают либо из ткани, либо из пластика или алюминия, говорится в сообщении на сайте организации.

Чем выше плотность ткани, тем долговечнее, но и тяжелее чемодан, отмечают специалисты. Прочнее и легче чемоданы из полиэстра или нейлона. Однако и цена за такой аксессуар будет дороже, указывают в Роскачестве. Тканевые чемоданы наиболее вместительны: у них есть внешние карманы и зачастую специальная молния, увеличивающая объем, но он чаще пачкается и не всегда легко очищается.

Пластиковые чемоданы делают из поликарбоната или полипропилена. Они долговечные, яркие внешне, надежно защищают содержимое от деформаций и влаги. А еще легко очищаются, но могут быть подвержены царапинам, если не использовать, например, чехол для чемодана, считают эксперты. Внутри пластиковые чемоданы обычно разделены створками на две независимые половины. Это удобно для размещения вещей, особенно – в поездках с одним чемоданом вдвоем.

Чемоданы из авиационного алюминия сохранили черты самых первых моделей середины 20-го века, отметили в Роскачестве. Они самые тяжелые и наиболее дорогостоящие, но они обеспечивают максимальную сохранность вещей, отметили эксперты.

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В Роскачестве советуют выбирать удобные модели, например, с выдвижной ручкой и сдвоенными колесиками. Эксперты отмечают, что двухколесные чемоданы хороши будут при путешествиях по бездорожью - колеса долговечны благодаря большему диаметру. А вот четырехколесные чемоданы, по их словам, легко катить рядом, это удобно, даже когда багаж тяжелый.