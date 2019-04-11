Майские каникулы в Абхазии: на что посмотреть и где остаться

О том, как провести майские каникулы в городах Абхазии, на что посмотреть и во сколько обойдется проживание, читайте в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Майские каникулы – отличный повод посетить курорты Абхазии. Цены на отдых не такие "кусачие", как в странах Европы, устроить веселые и познавательные каникулы можно на любой карман.

© Sputnik Томас Тхайцук "Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

Добраться до Абхазии можно самолетом до близлежащего аэропорта в Сочи. Перелет Москва -Сочи и обратно обойдется примерно в 17 000 рублей на одного человека. Из Москвы до Сухума без пересадок можно также добраться на поезде, выйдет дешевле, примерно 10 000 рублей туда и обратно.

Проживание в Абхазии также можно подобрать на любой вкус – от хостелов до люксовых номеров в дорогих гостиницах. В зависимости от вашего выбора восемь дней проживания обойдется вам от пяти тысяч рублей в гостевых домах и хостелах до 30 тысяч рублей в четырехзвездочных отелях Сухума и Гагры.

Если вы уже купили билеты и успели забронировать комнату в гостинице, но еще не знаете, чем занять себя, Sputnik подготовил для вас подборку самых красивых и интересных мест в городах Абхазии.

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Сухум

Столица Абхазии предлагает туристам посетить природные и культурные достопримечательности.

Одна из главных достопримечательностей Сухума - Ботанический сад, который был основан в 1840 году лекарем Багриновским. На сегодняшний день в коллекции сада пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений, и даже 300-летняя кавказская липа.

© Sputnik Томас Тхайцук Ботанический сад

В шести километрах от Сухума исторический памятник – мост царицы Тамары. Каменное сооружение было построено 800 лет назад и сохранилось в первозданном виде. Рядом с мостом сохранились древние оборонительные башни, которые защищали город от нападения войск.

© Sputnik / Томас Тхайцук Беслетский мост Х века

Недалеко построен ресторан национальной кухни, а поляна напротив моста излюбленное место местных жителей для пикников.

Входной билет для взрослого обойдется в 250 рублей, детский стоит 50 рублей. Детям до семи лет вход бесплатный.

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Недалеко от Ботанического сада находится Государственный музей Абхазии. Среди экспонатов музея памятники и элементы истории не только абхазов, но и народов Кавказа. У входа в музей расположен один из древнейших дольменов (древние погребальные сооружения – ред.) Билет на взрослого – 100 рублей, на ребенка 50 рублей, до восьми лет вход бесплатный.

© Sputnik Томас Тхайцук Дольмен

Кинотеатра в столице нет, но и для любителей кино найдется интересное место. На культурной площадке SKLAD несколько раз в неделю проводят киносеансы, картины в большинстве не массовые, собраны со всего мира. Также на площадке проводят лекции на тему урбанистики, экологии, политики и литературы. Вход бесплатный для всех.

© Sputnik Культурная площадка SKLAD

После просмотра фильма можно зайти в Центральный выставочный зал и познакомиться с картинами абхазских и зарубежных художников, часто организаторы проводят тематические фотовыставки. Вход бесплатный.

Сухум – культурная столица Абхазии. Здесь находятся Абхазский и Русский драматические театры. Репертуар театров разнообразный – от исторических постановок до комедий. Цена на билеты от 300 до 1000 рублей, приобретать их лучше заранее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский драматический театр

Еще одно обязательное место для посещения – сухумский рынок. Здесь можно купить домашние сыры, фрукты, овощи и зелень, свежее мясо и национальные сувениры. Цены меньше, чем в столичных магазинах.

© Sputnik Илона Хварцкия Рыночная торговля

Цены на отели в Сухуме в среднем составят от десяти до 60 тысяч за десять ночей на двоих. Гостевые дома обойдутся дешевле, двухместный номер за тот же период можно найти за 10 тысяч рублей, апартаменты в среднем обойдутся в 12-15 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гостиница Рица

Находясь в Сухуме, вы также сможете посетить монастырь Святителя Иоанна Златоуста и святой источник Святого мученика Василиска в селе Каманы, которое находится в 15 километрах от города.

Гудаута

Гудаутский район – самый "достопримечательный".

Визитная карточка района - озеро Рица. Длина его почти два километра, а ширина до 300 метров. Озеро находится на высоте 950 метров над уровнем моря. Озеро практически никогда не замерзает, температура воды зимой +4°C

© Sputnik Томас Тхайцук Озеро Рица

Цена билета в Рицинский реликтовый национальный парк 350 со взрослого и 100 рублей с ребенка. При выборе экскурсии ее цена включена в стоимость билета.

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В Гудаутском районе обязательно посетите село Лыхны – исторический центр бзыбской Абхазии. Знаменитая достопримечательность села – руины архитектурного комплекса 10 века, состоящего из летнего дворца абхазских царей и резиденции князей Чачба-Шервашидзе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лыхненская поляна

Поселок Мюссера туристы называют абхазскими Мальдивами. Место действительно завораживает красотой. Здесь находится одна из черноморских дач Сталина, которую сейчас можно посетить в составе экскурсии.

© Sputnik Томас Тхайцук Побережье Мюссеры

В селе Дурипш Гудаутского района для туристов несколько раз в неделю проводят экскурсионный тур "Абхазское застолье". Организаторы познакомят вас с правилами абхазского этикета, научат поднимать тосты в нужном порядке, а голодными со стола вы точно не встанете. Закончится застолье веселыми абхазскими танцами.

Двухместный номер в одном из отелей Гудауты обойдется в среднем в 15 тысяч рублей за 10 ночей, апартаменты в 10 – 12 тысяч рублей, номер в гостевом доме будет стоить примерно 8 – 10 тысяч рублей.

Очамчыра

Очамчырский район богат древними храмами. Один из самых известных из них находится в селе Моква и датируется концом X века. А в селе Илор расположен храм Святого Георгия Победоносца.

Илорский храм - один из самых посещаемых в Абхазии. Верующие считают, что любая просьба, произнесенная в его стенах, обязательно исполнится в ближайшем будущем.

© Фото : предоставлено Александром Скаковым Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор

Если вас больше впечатляют природные достопримечательности, то в селе Отап обязательно посетите пещеру Абраскила. Абраскил - герой абхазских эпосов. Обязательно попросите экскурсовода или спросите у местных жителей, почему пещера названа в его честь. Легенда столь же красива и в то же время страшна, как и сама пещера.

Многие абхазские писатели и поэты родом из Очамчырского района. В селе Члоу сохранился дом известного абхазского писателя Баграта Шинкуба. Сейчас это дом-музей, в котором проводят экскурсии и знакомят гостей с историей жизни и творчеством поэта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Баграта Шинкуба в селе Члоу

Самый оптимальный вариант для проживания в Очамчыре – гостевые дома. 10 ночей обойдется вам от 6 до 10 тысяч рублей, двухместный номер в отеле от 9 до 20 тысяч.

Ткуарчал

Ткуарчал – место для туристов, которые уже устали от красивых пейзажей и находятся в поисках новых ощущений. Ткуарчал называют городом – призраком. Большинство зданий и архитектурных памятников были разрушены в годы Отечественной войны народа Абхазии и все еще не отреставрированы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Город Ткуарчал

Природа здесь также в первозданном виде. С каждого окна открывается вид на горы, которые кажутся совсем близкими.

Самый большой водопад в Абхазии, высотой в 100 метров, находится именно в Ткуарчале. "Великан" или "Гигант" так его называют местные жители. Территория вокруг водопада еще не "обжита" туристами, из-за влаги здесь обилие растительности и просто нетронутая цивилизацией природа.

© Фото : Эсма Шармат Водопад "Великан"

Отличный вариант для размещения в Ткуарчале – хостел с одноименным названием "Ткуарчал". Открылся он в этом году и уже готов принимать первых гостей. Цены на комнаты составят от 300 до 700 рублей в день. Хозяева предлагают бесплатный wi-fi, кухню для общего пользования, постельное белье, стиральную машину и гладильную доску.

Новый Афон

Новый Афон – один из самых туристических городов Абхазии. Маленький, но очень красивый и уютный город уже много лет привлекает туристов из разных мест.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ново-Афонский монастырь Симона Кананита

В Афоне можно посмотреть на древние храмы и природные достопримечательности, но ни один турист не проходит мимо Новоафонской пещеры. Вход в нее обойдется в 500 рублей, детский билет – 100 рублей. Пещера входит в список самых больших пещер Кавказа и представляет собой карстовую полость объемом около одного миллиона кубических метров.

© Sputnik Томас Тхайцук Новоафонская пещера

Недалеко от города находится живописное место, в народе его называют "Три котла". Вода в "котлах" большую часть времени изумрудная. Карстовые ванны наполняются водой реки Псырцха.

Цены на гостевые дома в Новом Афоне начинаются от четырех тысяч рублей за десять ночей для двоих, отели обойдутся примерно в 15 тысяч рублей, так же, как и апартаменты.

Пицунда

В Пицунду туристы ездят за смесью чистого морского, горного воздуха и аромата пицундских реликтовых сосен. Но посмотреть здесь можно не только на сосновую рощу.

© Фото : Андрей Сердечнов Сосны в Пицунде

Для любителей классической музыки в Пицундском храме в будни и выходные звучит орган. Храм богат своей историей, он был построен в X веке. Именно здесь располагалась кафедра главы Абхазской церкви.

© Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

Отели в Пицунде предлагают обширный выбор, от шести до 20 тысяч рублей за майские каникулы, апартаменты обойдутся в среднем в 10 тысяч рублей, а номер в гостевом доме примерно в шесть тысяч рублей.

Гулрыпш

Небольшой поселок Гулрыпш находится недалеко от Сухума. До моря здесь рукой подать – отличное место для семейного отдыха.

Если вы оказались в Гулрыпше, не поленитесь и посетите второе по размеру озеро в Абхазии. Озеро Амткел образовалось в результате землетрясения 3 октября 1891 года. Озеро находится на высоте более 500 метров над уровнем моря, среднегодовая температура воды +13°C .

© Фото : Тенгиз Тарба Озеро Амткел

Самый оптимальный вариант размещения в Гулрыпше – гостевые дома. Цена на двухместный номер за 10 ночей составит примерно 8-10 тысяч рублей.

Гал

Самый восточный город Абхазии Гал не всегда может похвастаться туристами. Возможно, этим он и интересен. Здесь вы сможете найти руины древних храмов и замков.

От Гала до побережья далековато, но здесь есть свое "море". Купаться в нем нельзя, но вид завораживающий. Галское "море" - это часть ИнгурГЭС, которая снабжает Абхазию электроэнергией и в то же время самое большое водохранилище в стране.

Водохранилище окружено горами и по виду не уступает знаменитой Рице, только на берегах нет ни многочисленных кафе, ни туристов.

Лучший вариант для размещения в Гале - апартаменты или комнаты в частных домах. Цены на них колеблются от 700 до 1000 рублей за ночь.