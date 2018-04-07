Месим, разрезаем, закручиваем: готовим слоеный кулич

Ингредиенты для теста:
Мука – 350 граммов;
молоко – 80 миллилитров;
сухие дрожжи – 6 граммов;
сахар – 80 граммов;
соль – ½ чайной ложки;
яйца – 3 штуки;
растопленное сливочное масло – 40 граммов;
ванилин – 1 грамм;
курага и чернослив – 100 граммов.
По указанным ингредиентам получается четыре слоеных кулича.
Для аромата в тесто можно добавить 30 миллилитров сока апельсина. Если не используете сок, добавьте в тесто дополнительно 30 миллилитров молока. Также можно добавить цедру лимона или апельсина.
Подробный рецепт слоеного кулича можно прочитать в статье>>
Духовка должна нагреться до 180-200°C. Температура выпечки подбирается индивидуально, в зависимости от технических особенностей духовки.
Выпекать "краффины" нужно 50-60 минут.
Готовность проверяется деревянной шпажкой. Если палочка выходит из кулича сухой – выпечка готова. После того, как "краффины" остыли, их можно будет украсить белковой глазурью, шоколадом или просто сахарной пудрой.