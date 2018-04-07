Месим, разрезаем, закручиваем: готовим слоеный кулич

Показываем, как приготовить оригинальный и очень красивый пасхальный кулич "краффин" или слоеный кулич, который по этому рецепту получается необычными, воздушными и невероятно вкусными.

Ингредиенты для теста:

Мука – 350 граммов;

молоко – 80 миллилитров;

сухие дрожжи – 6 граммов;

сахар – 80 граммов;

соль – ½ чайной ложки;

яйца – 3 штуки;

растопленное сливочное масло – 40 граммов;

ванилин – 1 грамм;

курага и чернослив – 100 граммов.

По указанным ингредиентам получается четыре слоеных кулича.

Для аромата в тесто можно добавить 30 миллилитров сока апельсина. Если не используете сок, добавьте в тесто дополнительно 30 миллилитров молока. Также можно добавить цедру лимона или апельсина.

Подробный рецепт слоеного кулича можно прочитать в статье>>

Духовка должна нагреться до 180-200°C. Температура выпечки подбирается индивидуально, в зависимости от технических особенностей духовки.

Выпекать "краффины" нужно 50-60 минут.

Готовность проверяется деревянной шпажкой. Если палочка выходит из кулича сухой – выпечка готова. После того, как "краффины" остыли, их можно будет украсить белковой глазурью, шоколадом или просто сахарной пудрой.