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Эксперт рассказал, когда лучше всего снимать телефон с зарядки

© Foto/ Markus Spiske
Общество
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Эксперт дал совет, как продлить срок службы аккумулятора смартфона.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Срок службы смартфона значительно сокращается, если заряжать устройство до 100% или полностью его разряжать, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрия Рябинина.

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© Sputnik / Евгения Новоженина
Как продлить жизнь смартфона: учимся правильно заряжать

Как отмечает эксперт, после достижения полной зарядки мало кто из пользователей отключает устройство от розетки, тем временем батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети. Поэтому снимать смартфон с зарядки лучше при достижении 90% запаса батареи или чуть меньше.

На этом же основан принцип "быстрой зарядки" у различных производителей смартфонов, добавил эксперт. Телефон заряжается максимально быстро вплоть до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется, чтобы дать аккумулятору остыть.

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Рябинин подчеркнул, чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, также нежелательно доводить его до полной разрядки. Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня.

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