Провальный список: составлен рейтинг самых слабых паролей

Специалисты провели анализ публичных баз данных, в которых содержалась информация о 100 тысячах паролей, использованных киберпреступниками при взломе чужих учетных записей.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании представили рейтинг самых ненадежных паролей, которые пользователи устанавливают для защиты аккаунтов, сообщается на официальном сайте центра.

Первое место в списке заняла комбинация "123456", которой пользуются 23 миллиона человек.

На втором месте оказался пароль "123456789", его выбрали 7,7 миллиона пользователей.

Третьей по популярности оказалась комбинация "qwerty" - 3,8 миллиона.

Четвертой — password - 3,6 миллиона.

И пятой — 1111111 - 3,1 миллиона.

По словам экспертов, многие пользователи используют в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп.

Такую информацию легко угадать, поэтому авторы исследования предупреждают, что лучше не использовать ее для защиты устройств.

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