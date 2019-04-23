Провальный список: составлен рейтинг самых слабых паролей

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании представили рейтинг самых ненадежных паролей, которые пользователи устанавливают для защиты аккаунтов, сообщается на официальном сайте центра.
- Первое место в списке заняла комбинация "123456", которой пользуются 23 миллиона человек.
- На втором месте оказался пароль "123456789", его выбрали 7,7 миллиона пользователей.
- Третьей по популярности оказалась комбинация "qwerty" - 3,8 миллиона.
- Четвертой — password - 3,6 миллиона.
- И пятой — 1111111 - 3,1 миллиона.
По словам экспертов, многие пользователи используют в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп.
Такую информацию легко угадать, поэтому авторы исследования предупреждают, что лучше не использовать ее для защиты устройств.
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