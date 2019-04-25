Нургалиев связал распространение мраморного клопа с деятельностью лаборатории Лугара

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Распространение мраморного клопа в Южной Осетии пока не носит массовый характер, что может измениться с потемлением, заявил сельхознадзора Южной Осетии Алан Маргиев на совещании с участием президента страны Анатолия Бибилова и заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева, сообщается на сайте президента Южной Осетии.

В свою очередь Нургалиев не исключил, что вредителем может быть принесен лабораторией Лугара в Грузии.

"Изучили эту проблему. Мы не исключаем, что это может быть какой-то штамм, принесенный лабораторией Лугара. Мы полагаем, что это разновидности распространения различных вирусов. Это элемент национальной безопасности, и необходимо принять соответствующие меры для борьбы с ним", – в свою очередь отметил Нургалиев.

Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

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В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.