Минтруд России намерен отменить бумажный сертификат на маткапитал

Минтруд России к 2020 году собирается упразднить бумажные сертификаты на материнский капитал, заменив их электронной базой.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Сертификаты на выдачу материнского капитала в России с 2020 года будут выдавать в электронном виде, а матерей будут заносить в цифровой реестр, сообщил в интервью газете "Известия" заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр.

По его словам, переход на цифровой оборот документов позволит получать выписку быстрее, в течение недели, дистанционно, независимо от места нахождения, а также сократит число мошенничеств при использовании материнского капитала, если доступ к реестру будет открытым.

Также сообщается, что чиновники планируют сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать необходимую информацию в других госорганах самостоятельно.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлен второй или последующие дети. Его выплаты начались в 2007 году, после чего программу продлевали дважды. Изначально предполагалось, что она закончится в 2016, затем срок перенесли до конца 2018, а позднее — до 2021 года.

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В 2018 году размер маткапитала составил 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.