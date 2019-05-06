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Невезение таксистов: что заставило выйти на площадь сухумских извозчиков

© Foto / Бадрак Авидзба
Общество
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О том, почему сухумские таксисты собрались у Министерства по налогам и сборам Абхазии в понедельник 6 мая, что они обсудили с министром и о чем удалось договориться, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Собрание таксистов

К одиннадцати часам утра на площади Свободы в Сухуме стали собираться таксисты. Они недовольны патентной системой, которая вступила в силу с начала этого года.

"Всех беспокоит новая система налогообложения, это связано с повышением цены на перевозку пассажиров. Патентная система предоставляет скидку на 40%, если оплачивать за весь год, при этом сама стоимость перевозок повысилась", - объясняет водитель таксомотора Энрико Гвинджия.

По его словам, раньше, до вступления в силу патентной системы, таксисты оплачивали налоги по спецналогу.

"Раньше мы платили 800 рублей в зимний период, а в летний – 1200 рублей", - говорит он.

Сейчас же за одно пассажирское место нужно платить 350 рублей в месяц.

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Патент не для всех: что представляет собой новая система налогообложения

"Если это четырехместная машина, то выходит 1400 рублей, без учета понижающего коэффициента. То есть, не учитывается зимний период работы, инвалиды войны, участники войны также не учитываются. Понижающий коэффициент есть в покупке патента, то есть ты оплачиваешь сумму равную годовой оплате, на четырехместную машину в год выходит 10 тысяч 800 рублей, на шестиместную – 15 тысяч 100 рублей", - делится он расчетами.

Трудность заключается в том, что у таксистов нет финансовой возможности сразу оплатить годовой патент, объяснил Гвинджия, вот и просят у налоговой смягчить нагрузку.

"Никто из нас не отказывается от уплаты налогов, но такими драконовскими мерами работать неправильно. Сегодня, у каждого таксиста в голове только одно, заработать и завтра к утру что-то положить в холодильник", - говорит другой таксист.

После небольшого митинга они переместились к зданию Министерства по налогам и сборам, где их принял министр Даур Курмазия.  

На чем разошлись

Встреча у министра продолжалась около часа. По ее окончании Энрико Гвинджия отметил, что министр предложил составить список работников такси и пообещал прорабатывать вопрос оплаты патента не сразу за год, а ежемесячно с учетом сохранения 40% скидки.

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"Недовольство представителей служб такси заключалось в том, что сумма налога в рамках закона о патентной системе налогообложения стала выше, чем того требовал закон о спецналоге", - пояснил руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния.

Во время разговора с руководством министерства никто из таксистов не спорил, что налоги нужно платить.

"Там были представители некоторых фирм, в которых половина машин платит налоги, а вторая - нет. Поэтому мы сошлись во мнении, что ответственность за уплату налогов должна быть коллективной", - подчеркнул Габуния.

Он добавил, что пока конкретных решений, связанных с уплатой налогов, не принято, речь идет о согласовании изменения методов администрирования, в том числе ежемесячных выплат с понижающим коэффициентом, тогда одно посадочное место будет стоить не 350, а 210 рублей.

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Георгий Габуния подчеркнул, что этот вопрос требует согласований, и Министерство по налогам и сборам самостоятельно принять решение не может.

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Теги:
такси, Абхазия, Сухум, Министерство по налогам и сборам Абхазии


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