Невезение таксистов: что заставило выйти на площадь сухумских извозчиков

О том, почему сухумские таксисты собрались у Министерства по налогам и сборам Абхазии в понедельник 6 мая, что они обсудили с министром и о чем удалось договориться, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Собрание таксистов

К одиннадцати часам утра на площади Свободы в Сухуме стали собираться таксисты. Они недовольны патентной системой, которая вступила в силу с начала этого года.

"Всех беспокоит новая система налогообложения, это связано с повышением цены на перевозку пассажиров. Патентная система предоставляет скидку на 40%, если оплачивать за весь год, при этом сама стоимость перевозок повысилась", - объясняет водитель таксомотора Энрико Гвинджия.

По его словам, раньше, до вступления в силу патентной системы, таксисты оплачивали налоги по спецналогу.

"Раньше мы платили 800 рублей в зимний период, а в летний – 1200 рублей", - говорит он.

Сейчас же за одно пассажирское место нужно платить 350 рублей в месяц.

"Если это четырехместная машина, то выходит 1400 рублей, без учета понижающего коэффициента. То есть, не учитывается зимний период работы, инвалиды войны, участники войны также не учитываются. Понижающий коэффициент есть в покупке патента, то есть ты оплачиваешь сумму равную годовой оплате, на четырехместную машину в год выходит 10 тысяч 800 рублей, на шестиместную – 15 тысяч 100 рублей", - делится он расчетами.

Трудность заключается в том, что у таксистов нет финансовой возможности сразу оплатить годовой патент, объяснил Гвинджия, вот и просят у налоговой смягчить нагрузку.

"Никто из нас не отказывается от уплаты налогов, но такими драконовскими мерами работать неправильно. Сегодня, у каждого таксиста в голове только одно, заработать и завтра к утру что-то положить в холодильник", - говорит другой таксист.

После небольшого митинга они переместились к зданию Министерства по налогам и сборам, где их принял министр Даур Курмазия.

На чем разошлись

Встреча у министра продолжалась около часа. По ее окончании Энрико Гвинджия отметил, что министр предложил составить список работников такси и пообещал прорабатывать вопрос оплаты патента не сразу за год, а ежемесячно с учетом сохранения 40% скидки.

"Недовольство представителей служб такси заключалось в том, что сумма налога в рамках закона о патентной системе налогообложения стала выше, чем того требовал закон о спецналоге", - пояснил руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния.

Во время разговора с руководством министерства никто из таксистов не спорил, что налоги нужно платить.

"Там были представители некоторых фирм, в которых половина машин платит налоги, а вторая - нет. Поэтому мы сошлись во мнении, что ответственность за уплату налогов должна быть коллективной", - подчеркнул Габуния.

Он добавил, что пока конкретных решений, связанных с уплатой налогов, не принято, речь идет о согласовании изменения методов администрирования, в том числе ежемесячных выплат с понижающим коэффициентом, тогда одно посадочное место будет стоить не 350, а 210 рублей.

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Георгий Габуния подчеркнул, что этот вопрос требует согласований, и Министерство по налогам и сборам самостоятельно принять решение не может.