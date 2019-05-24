Дайте шанс: фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение двух детей

Благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор денег на лечение шестилетнего Леона Кирия и четырехлетнего Амира Халваш, у каждого из них своя история.

О том, какими заболеваниями страдают эти дети, что они любят и чего ждут, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Молчаливый Леон

Шестилетний Леон Кирия из Агудзеры "слов на ветер не бросает". Как только не пытались его разговорить, он был непоколебим. Лишь обаятельная, но слегка хитрая улыбка Леона выдавала его вовлеченность в беседу с "назойливыми" журналистами.

Мама Леона Щазина Кирия разрешила ему поиграть на детской площадке, но вместо того, чтобы резвиться со сверстниками, он предпочел присесть на лавочку под деревянным домиком и задумчиво глядел на качели, где играла маленькая белокурая девочка в зеленом платье.

Видимо, адаптировавшись, Леон все-таки решил встать в очередь к горке за другой малышней. Пару раз спустился с аттракциона и вернулся к матери.

© Sputnik Леон Кирия

Молчаливость парня не черта характера, а привычка, вызванная болезнью. В январе 2019 года Леону поставили диагноз в одной из московских клиник "минимальная мозговая дисфункция". По словам мамы Щазины, до первых курсов лечения Леон говорил только отдельными словами. Из-за того что он не мог полноценно изъясняться, Леон нервничал и стал замкнутым. Сейчас парнишка составляет предложения целиком, но недуг еще не отступил.

"Мы долгое время не знали точного диагноза. Симптомы были похожи на обычный грипп, что сбивало с толку врачей. После того как мы обратились в фонд "Ашана", нас направили в одну из московских клиник, где нам, наконец-то, поставили диагноз с помощью ночного мониторинга, который выявил минимальную мозговую дисфункцию и возможное скорое проявление судорог", - поделилась мама мальчика.

Обследовав ребенка, российские медики дали гарантии на то, что Леона можно вылечить, если не терять драгоценное время. Обследование и двухнедельные курсы лечения нужно проходить каждые 4-5 месяцев. Шазина уверена, у единственного сына есть шанс на выздоровление.

Леон пришел на встречу с журналистами в майке с изображением дорогих спорткаров и, как оказалось, не случайно. По словам Шазины, автомобили – его слабость. Причем, он отдает предпочтение настоящим внедорожникам, нежели игрушечным. Леон любит рисовать и, так как он часто берет в руки микрофон, когда звучит музыка, мама "подозревает", что ее сын любит петь.

Меломан Амир

Амиру Халваш из Гудауты всего четыре года. Родился он сразу с несколькими заболеваниями. Гидроцефалию, эпилепсию и детский церебральный паралич установили только в семь месяцев краснодарские медики.

Малыш не ходит, он постоянно был на руках у матери, крепко сжимая кулачком ее указательный палец. Судя по всему, Амир любит технику. Ребенок не отводил взгляда от экрана смартфона, где шел мультфильм "Маша и Медведь". Малыш разборчив, поделилась его мама Хатуна Пасания. Смотрит только определенные серии, слушает только классическую музыку и хиты кавказские, но тоже избирательно.

© Sputnik Амир Халваш с мамой

Хатуна рассказала, что в ноябре 2018 года с помощью фонда "Ашана" Амира удалось вывезти в Россию, где он прошел курс лечения. Положительный результат после двух недель реабилитации был очевиден.

"Нам дают надежду, если до семи лет с ним активно заниматься, у него есть шанс встать на ноги", - сказала Хатуна со слезами на глазах.

У Амира есть старшая сестренка, к которой он сильно привязан. Долгая разлука с ней его сильно огорчает, а встречи наполнены радостью и громким смехом. Сестренка даже пытается заниматься с ним гимнастикой.

Семья Халваш живет в Гудауте, и часто приезжать в Сухумский детский реабилитационный центр им довольно сложно. С этим стало полегче, когда в их родном городе тоже открылся такой центр, Амир посещает его каждые три месяца.

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На лечение Леона Кирия и Амира Халваш необходимо собрать 346 000 рублей.