Стало известно, в каких сферах в России больше всего безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. В сфере розничной и оптовой торговли, а также авторемонта в России больше всего безработных, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Их число достигает свыше 581 тысячи человек за первый квартал 2019 года. всего за этот период в стране зарегистрировано 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.

В "лидерах" также "обрабатывающие производства" (434 тысячи человек), "строительство" (282 тысячи), "сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (275 тысяч), а также "транспортировка и хранение" (216 тысяч).

Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

По данным Росстата, наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, где не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.

Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.

