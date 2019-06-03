Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Диспансеризацию в Гудаутском районе прошли около пятисот жителей, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного врача Гудаутской районной больницы Игорь Цишба.

Последний раз всеобщая диспансеризация в Гудаутском районе проходила пять лет назад, сообщил он.

"Тогда диспансеризация проходила десять дней, и количество людей, прошедших ее, было больше. На этот раз диспансеризация прошла в четыре дня, поэтому количество не такое большое", - добавил он.

Всеобщая диспансеризация в Гудаутском районе проходила с 28 мая по 3 июня.

"Согласно результатам обследований, большое количество сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же стало больше почечных болезней", - заметил заместитель главврача.

Он также сообщил, что из числа прошедших диспансеризацию, половина - это детское население. У детей серьезных проблем со здоровьем не выявлено, в основном это вирусные заболевания.

Игорь Цишба подчеркнул, что среди взрослого населения у нескольких человек выявлены онкологические заболевания.

Главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров ранее рассказывал, что в период с 5 по 25 апреля консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка.

Он также сообщил, что выполнено около четырех тысяч лабораторных исследований, выявлено около пяти тысяч заболеваний, в том числе примерно у одной тысячи детей. Более сорока пациентам оказана экстренная медицинская помощь. Их госпитализировали в медучреждения Абхазии.

Диспансеризацию в Ткуарчалском районе прошли 1700 человек>>

У взрослого населения превалируют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и заболевания мочеполовой системы, самые распространенные проблемы со здоровьем среди детей – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, отметил главврач.