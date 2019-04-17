СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всеобщую диспансеризацию в Ткуарчалском районе прошли 1700 человек, рассказала в интервью Sputnik главный врач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия.

"Людей принимали специалисты - невролог, кардиолог, уролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог. Проводилось ультразвуковое исследование, маммография, флюорография и лабораторная диагностика", - добавила она.

В результате диспансеризации были выявлены четыре случая туберкулеза, пять онкологических заболеваний, в основном легких. Также выявили два случая гинекологических болезней.

"Из 1700 человек было 390 детей, явка людей была очень активной. Учитывая, что в нашем районе у многих есть страховые полисы, по сердечно-сосудистой патологии люди были направлены на краниографию, все они зафиксированы у главного врача Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Пациенты будут по записи проходить лечение в федеральных центрах России", - рассказала Гаргулия.

Что касается урологических и гинекологических заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации, то лечение будет проходить в лечебных учреждениях Абхазии, сообщила главный врач Ткуарчалской районной больницы.

По словам главы администрации Ткуарчалского района Аиды Чачхалия, значимость данного мероприятия для Ткуарчала невозможно переоценить.

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"Не все жители города имеют возможность выехать за его пределы, не говоря уже о том, чтобы выехать за пределы Абхазии. Это своевременная диагностика, люди довольны. Мобильная бригада во главе с главврачом сделала все возможное, чтобы охватить всех обратившихся, никто не остался без обследования, они даже дополнительно работали, сверхурочно, за что мы им премного благодарны. Я благодарю всю бригаду ФМБА и наш медицинский персонал, который, несмотря на то, что мы находимся в режиме ремонта, осуществили весь процесс на уровне. Выражаю благодарность от имени всех ткуарчалцев за данное мероприятие", - приводит слова Аиды Чачхалия пресс-служба Минздрава Абхазии.

Сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства России проводил диспансеризацию в городе Ткуарчал с 11 по 16 апреля.

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Об итогах в цифрах рассказал главный врач отряда Борис Александров.

"Всего проконсультировано более полутора тысяч пациентов, в том числе более 300 детей, выполнено более тысячи рентгенографических исследований, в том числе более 400 маммографий, более тысячи лабораторных исследований, более 500 ультразвуковых исследований, более 500 электрокардиографий", - отчитался Борис Александров.

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Всеобщая диспансеризация населения Абхазии проходит во всех районах республики. Специалисты лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России начали работу с Галского района, где диспансеризация проводилась неделю. Следующие по плану были Ткуарчалский и Очамчырский районы.