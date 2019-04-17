СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всеобщую диспансеризацию в Ткуарчалском районе прошли 1700 человек, рассказала в интервью Sputnik главный врач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия.
"Людей принимали специалисты - невролог, кардиолог, уролог, офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог. Проводилось ультразвуковое исследование, маммография, флюорография и лабораторная диагностика", - добавила она.
В результате диспансеризации были выявлены четыре случая туберкулеза, пять онкологических заболеваний, в основном легких. Также выявили два случая гинекологических болезней.
"Из 1700 человек было 390 детей, явка людей была очень активной. Учитывая, что в нашем районе у многих есть страховые полисы, по сердечно-сосудистой патологии люди были направлены на краниографию, все они зафиксированы у главного врача Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Пациенты будут по записи проходить лечение в федеральных центрах России", - рассказала Гаргулия.
Что касается урологических и гинекологических заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации, то лечение будет проходить в лечебных учреждениях Абхазии, сообщила главный врач Ткуарчалской районной больницы.
По словам главы администрации Ткуарчалского района Аиды Чачхалия, значимость данного мероприятия для Ткуарчала невозможно переоценить.
"Не все жители города имеют возможность выехать за его пределы, не говоря уже о том, чтобы выехать за пределы Абхазии. Это своевременная диагностика, люди довольны. Мобильная бригада во главе с главврачом сделала все возможное, чтобы охватить всех обратившихся, никто не остался без обследования, они даже дополнительно работали, сверхурочно, за что мы им премного благодарны. Я благодарю всю бригаду ФМБА и наш медицинский персонал, который, несмотря на то, что мы находимся в режиме ремонта, осуществили весь процесс на уровне. Выражаю благодарность от имени всех ткуарчалцев за данное мероприятие", - приводит слова Аиды Чачхалия пресс-служба Минздрава Абхазии.
Сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства России проводил диспансеризацию в городе Ткуарчал с 11 по 16 апреля.
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Об итогах в цифрах рассказал главный врач отряда Борис Александров.
"Всего проконсультировано более полутора тысяч пациентов, в том числе более 300 детей, выполнено более тысячи рентгенографических исследований, в том числе более 400 маммографий, более тысячи лабораторных исследований, более 500 ультразвуковых исследований, более 500 электрокардиографий", - отчитался Борис Александров.
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Всеобщая диспансеризация населения Абхазии проходит во всех районах республики. Специалисты лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России начали работу с Галского района, где диспансеризация проводилась неделю. Следующие по плану были Ткуарчалский и Очамчырский районы.