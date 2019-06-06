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Глиняные кольца и сушки, найденные в поселении бронзового века в Австрии

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

© Foto / Heiss et al, 2019
Общество
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Новое открытие археологов позволило исследователям взглянуть на разнообразие блюд и диету древних европейцев.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале PLoS One, выдержку которого публикует РИА Новости, "сушки" были приготовлены из высококачественной пшенично-ячменной муки тонкого помола примерно в конце второго тысячелетия до нашей эры.

"Древние пекари готовили не только хлеб. Эти странные артефакты, похожие по форме на итальянские бублики-тараллини, были найдены рядом с вполне нормальными глиняными грузилами", - рассказал Андреас Хайсс из Археологического института Академии наук Австрии.

Подобные открытия помогают по-новому взглянуть на разнообразие блюд и диету древних европейцев, уверен ученый.

Высокое качество изготовления и необычная форма этих сушек, как считают исследователи, говорит о том, что они играли важную роль в культурной или религиозной жизни обитателей района.

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Хлеб и другие продукты из злаков играют важную роль в обрядах многих современных религий. Вполне возможно, что эти традиции появились еще во времена зарождения фермерского искусства и его распространения по Земле, заключили исследователи.

Теги:
археология, Австрия


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