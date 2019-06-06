Размер материнского капитала увеличат в России

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Материнский капитал в 2020 году в России увеличится, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

"Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Вице-премьер также отметила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях. На уточняющий вопрос о том, есть ли среди этих мер выдача маткапитала при рождении первенца, Голикова заявила, что об этом "говорить рано".

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Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.