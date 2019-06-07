Уход за кожей в жару: советы дерматолога

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в период жары, советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50. Обновлять защитный слой необходимо каждый час и после каждого купания.

"Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений", - рассказала Расулова РИА Новости.

По словам врача, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии после длительного пребывания на солнце, за ней необходимо правильно ухаживать. Первый этап вечернего ухода - это очищение кожи. Если в дневное время использовался солнцезащитный крем, лицо лучше очищать гидрофильным маслом, гелем или пенкой. Второй этап – это тонизирование.

"Тоник нормализует ph нашей кожи и улучшит эффективность последующего ухода. Третий этап – это нанесение крема по типу кожи", - добавила специалист.

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Чтобы очистить лицо от закупорившихся пор и черных точек, многие прибегают к использованию скрабов и пилинга. Правильное отшелушивание придает коже ровный тон и делает ее гладкой. С отшелушиванием нужно соблюдать меру, так как ороговевшие клетки выполняют защитную функцию.

Расулова отмечает, что использование скрабов, в состав которых входят натуральные частички (минералы, молотые косточки), приводит к истончению и травмированию рогового слоя.

"Скарбы направлены на отшелушивание омертвевших клеток кожи. В их состав входят натуральные частички (минералы, молотые косточки и т.д.). Их использование приводит к истончению рогового слоя, так как абразивные частички травмируют кожу, это может привести к еще большему шелушению, неравномерному очищению, усилению работы сальных желез", - пояснила дерматолог.

Лучше всего использовать более современные средства, например, ферментативные гели и пилинги. Эти средства деликатно растворяют роговой слой, тем самым бережно очищая кожу без травмирования. Однако врач предупредила, что в случае, если лицо сгорело, скраб и пилинг абсолютно противопоказаны.

"Раньше считалось, что в летний период не рекомендуется делать пилинги, так как в период активного солнца увеличивается риск возникновения пигментации. На сегодняшний день есть несколько пилингов, которые не только улучшат внешний вид кожи, но и защитят от фотостарения", - отметила Расулова.

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К таким средствам относятся: миндальный пилинг, который отлично подойдет для чувствительной кожи, молочный подойдет для кожи с первыми признаками старения, энзимный - для всех типов кожи. Врач-дерматолог напомнила, что после любого очищения необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем.

Ферментативные гели можно использовать ежедневно. Пилинги рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц, заключила Расулова.