Экскурсионные автобусы в Сочи проверят на безопасность

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Экскурсионные автобусы в Сочи проверят на предмет безопасности пассажирских перевозок, сообщается на сайте администрации Сочи.

Соответствующее поручение ГИБДД и ДПС дал глава города Анатолий Пахомов.

В воскресенье 9 июня в Адлерском районе Сочи произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса Yutong и микроавтобуса марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы. По мнению властей, число пострадавших могло бы быть меньше, если бы перевозка осуществлялась по всем правилам безопасности.

"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать со всех тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а раз сидели на коленях, непристегнутые, значит, нарушения были, а также масса других вещей", - прокомментировал Пахомов инцидент.

Двух пострадавших в ДТП в Сочи отправят на вертолете в Краснодар>>

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор. По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку туристов из разных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.