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Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта

© Sputnik / Стрингер
Общество
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В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Аверин
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Отмечается,  что в специализированном центре в селе Покровское в Ростовской области принимают жителей Донецкой народной республики, а в Новошахтинске — Луганской народной республики.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.

В Покровском и Новошахтинске пакет документов для получения паспорта принимается от уполномоченных лиц республик Донбасса. Процесс рассмотрения заявления может занимать до трех месяцев.

Жители ДНР выехали в Ростовскую область для получения паспортов граждан РФ
© Foto/ Донецкое агентство новостей
Жители ДНР выехали в Ростовскую область для получения паспортов граждан РФ

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