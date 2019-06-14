СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в специализированном центре в селе Покровское в Ростовской области принимают жителей Донецкой народной республики, а в Новошахтинске — Луганской народной республики.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.

В Покровском и Новошахтинске пакет документов для получения паспорта принимается от уполномоченных лиц республик Донбасса. Процесс рассмотрения заявления может занимать до трех месяцев.