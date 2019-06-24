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Больше, а не меньше: в Госдуме обещали не сокращать число бюджетных мест в вузах

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Глава комитета Госдумы России по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что в связи с ростом числа выпускников в стране, должна и будет изменена формула российского закона об образовании.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, сейчас меняется демография - начало расти количество выпускников школ, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"На самом деле, количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах", — написал депутат в Facebook.

Он отметил, что в связи с ростом числа выпускников это значение будет увеличено. Он также подчеркнул, что стране нужно больше образованных людей.

Ранее газета "Известия" сообщила, что количество бюджетных мест в вузах к 2024 году сократится на 17%, в то время как число абитуриентов увеличится на 15%.



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