Более 180 дел о нарушениях правил ввоза машин из Абхазии завела таможня Сочи

С 1 мая российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекло уже около 400 тысяч машин. В июле планируется оформить за месяц более 220 тысяч транспортных средств, в августе – более 260 тысяч автомобилей.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. С начала 2019 года Сочинская таможня возбудила 184 административных дела по факту нарушений правил ввоза автомобилей из Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе таможни.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года, было заведено 32 подобных дела по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ.

"Это почти 30% от общего количества дел об административных правонарушениях, возбужденных на таможенном посту МАПП "Адлер". (Всего с начала этого года возбуждено 641 дело об АП)", - сообщили в Сочинской таможне.

Отвечая на вопрос Sputnik о причинах задержек на границе и о том, какие меры намерена предпринять таможенная служба в этой ситуации, в пресс-службе отметили, что для обеспечения стабильной работы автомобильного пункта пропуска предпринимаются необходимые меры.

"Увеличить пропускную способность МАПП "Адлер" позволяет перераспределение потоков транспортных средств, использование реверсивного движения, дополнительных рабочих мест на линиях контроля, осуществление транспортного контроля на линии движения пассажирских автобусов и другие", - сказали в Сочинской таможне, отметив, что пункты пропуска по состоянию на 1 июля 2019 года работают в штатном режиме.

В ряде случаев происходят технические сбои в информационных системах таможенной службы, вызванные независящими от работы таможенных органов причинами, рассказали в таможне.

Ранее в Сочинской таможне сообщали, что многие транспортные средства, которые въезжают из Абхазии в Россию, фактически незаконно эксплуатируются российскими гражданами в личных целях на территории федерации.

Незаконные операции с указанными автомобилями создают предпосылки уклонения от уплаты всех причитающихся таможенных пошлин и налогов, наносят существенный ущерб бюджету российского государства.