Медцентр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний построят в Абхазии

Сердечно-сосудистые заболевания крайне распространены, в настоящее время именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. В Абхазии появится специализированный медицинский центр, который будет ориентирован на оказание высокотехнологичной медпомощи - прежде всего сердечно-сосудистым больным, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Такое решение было принято в ходе рабочей поездки в Москву министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.

Глава Минздрава также обсудил с российскими коллегами подготовку межправительственного соглашения по открытию кардиохирургического отделения при Республиканской больнице в Сухуме как филиала одного из российских федеральных клинических центров.

"На данный момент с российской стороной найдено взаимопонимание по всем пунктам будущего документа, есть договоренность о том, что в течение месяца проект будущего соглашения будет представлен на рассмотрение обеих сторон. В этот проект также включен пункт о лицензировании медицинской деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей встречи в Министерстве здравоохранения России стороны оценили реализацию соглашения по ОМС и пришли к выводу, что документ работает сегодня в полном объеме.

Также в Минздраве России обсудили технические детали вопроса погашения задолженностей медицинских учреждений республики перед российскими клиниками.

"Вопрос уже решен в рамках работы российско-абхазской межправительственной комиссии, соглашение подписано, сейчас обе стороны подтвердят участие еще нескольких медучреждений, перед которыми есть задолженность, и в течение самого ближайшего времени все будет окончательно урегулировано", - отметил Цахнакия.

По итогам встречи Тамаза Цахнакия с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО) Дмитрием Сычевым были достигнуты договоренности, предусматривающие продолжение выездных сертификационных циклов российских врачей по повышению квалификации в этом и следующем году, а также взаимопризнания удостоверения интерна Минздрава Абхазии.