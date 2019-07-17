МГУ вошел в топ-40 лучших вузов мира по версии рейтинга THE

Рейтинг репутации вузов составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведен на 15 языков мира, в этом году в нем принимали участие свыше 10 тысяч авторитетных ученых из 138 стран.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 38-е место и вошел топ-40 лучших высших учебных заведений мира по версии репутационного рейтинга World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГУ.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, попадание вуза в престижный рейтинг обусловлено эффективной работой по разным направлениям: научной деятельности, образовательном процессе, международном позиционировании, обмене опытом, знаниями между представителями различных научных школ, учеными из других стран.

В совокупности эти факторы "дают выдающийся результат развития университета в целом, а как следствие - высокую репутацию МГУ в мире", отметил ректор.

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить бесплатные места в российских вузах по квотам, которые Россия ежегодно выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике. По словам его руководителя Вадима Чеха, с 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

Больше всего мест Россия предоставляет по "высоким" направлениям - машиностроение, электроэнергетика, биотехнологии, меньше всего достается искусствоведам, культурологам, лингвистам, литературоведам и педагогам.

Подробнее о том, как из Абхазии попасть в российский вуз читайте в материале Sputnik.

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