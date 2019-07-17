С опережением плана: Медведев рассказал, когда бумажные паспорта заменят на электронные

Те, кто не захочет менять бумажные паспорта, в том числе в силу своих убеждений, могут продолжить использовать их без лишних проблем и обязательств, отметили в правительстве России.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что замена бумажных паспортов россиян на электронные должна была завершиться 2024 году, однако решено внедрить электронный документ и, соответственно, обеспечить им россиян на два года раньше, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", - сказал Медведев на совещании по внедрению электронного удостоверения личности в подмосковных Горках.

Когда начнут выдавать электронные паспорта

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил в свою очередь вице-премьер Максим Акимов.

"Мы начнем эту работу по поручению председателя правительства в июле следующего года. Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы", - сказал Акимов.

Он также сообщил, что иностранные компоненты не будут задействованы "ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа".

"Мы начнем эту работу, как сегодня мы договорились, в некой пилотной зоне, в пилотном режиме на территории города Москвы", - сказал вице-премьер.

© Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта.

Когда закончат выдавать бумажные паспорта

Выдача бумажных паспортов в России должна завершиться в 2022 году, сообщил Акимов.

"По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчеркиваю, выдачу паспортов старого образца", - заявил Акимов.

© Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта

Когда у всех россиян будет электронный паспорт

Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта, сейчас надо определить его параметры, заявил Дмитрий Медведев.

"Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остается немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта", - заявил Медведев.

По словам главы правительства, "нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищен".

© Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта

Как будет выглядеть электронный паспорт

Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

После совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о внедрении электронных удостоверений личности Акимов продемонстрировал журналистам образец нового документа размером с обычную пластиковую банковскую карту.

"Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом", - рассказал Акимов.

Он заверил, что подделка такого документа "будет стоить несоизмеримо дороже, безопасность будет на порядки выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".

© Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта после совещания по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.

Как будут изготавливать электронные паспорта

Предприятия микроэлектроники России готовы поставлять чипы для электронных паспортов, нужно обеспечить их безопасность и удобство перехода на такие документы, рассказал российский премьер.

"Предприятия микроэлектроники в целом, как я понимаю, готовы соответствующие чипы поставлять - чипы, которые нужны для электронных паспортов", - заявил.

Он подчеркнул, что первый и самый главный момент внедрения таких документов касается безопасности.

"Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были все-таки самым надежным способом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", - отметил Медведев.

Он также обратил внимание на надежность инфраструктуры для внедрения электронных паспортов.

"Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала здесь без сбоев", - сказал глава правительства.

Медведев указал на удобство внедрения таких документов.

"У многих людей, тем более у людей примерно в возрасте, у них есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", - отметил он, поручив сделать переход на электронные паспорта для людей комфортным и безболезненным.

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