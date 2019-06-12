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Митинг, посвященный Дню России, в Луганске

Самый большой российский паспорт развернули в Луганске

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Ранее сообщалось, что около двух тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики за месяц подали заявления на получение гражданства России.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы провели большой флешмоб. Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов", - рассказал представитель общественной организации "Мир Луганщине" Алексей Филиппов.

© Sputnik / Стрингер
Заявления на российское гражданство подали около двух тысяч жителей ЛНР

Копию паспорта России площадью 200 квадратных метров вынесли на площадь под песню Олега Газманова. Представители луганской молодежи в ходе флешмоба открыли символический паспорт на имя Луганской народной республики, в котором в графе дата рождения было указано 12 мая – день провозглашения республики.

"Мы здесь по зову сердца. Это и наш праздник. Вся моя семья уже подала документы на паспорт России", - сказала луганчанка Елена.

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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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Теги:
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