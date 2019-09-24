Без пересадки сердца: Олег Бушев пошел на поправку в московской клинике

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лечения Олега Бушева в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева дало положительный результат. Об этом Sputnik Абхазия рассказала его мать Светлана Бушева.

"Самочувствие стабильное, мы можем радоваться, потому что ухудшения нет, есть положительная динамика от лечения. На следующей неделе мы опять поедем в Бакулева на проверку", - отметила она.

В течение ближайшего года Олег Бушев будет находиться в Москве на лечении.

Олег студент первого курса Сухумского индустриального колледжа. Несмотря на поставленный в детстве диагноз ДЦП, не отличался от своих сверстников.

В мае этого года у него возникли проблемы со здоровьем, Олег стал быстро уставать, появилась боль в мышцах.

В Республиканской больнице ему ошибочно диагностировали заболевание желудка и больше месяца лечили по неверному диагнозу.

Но проблема Олега была куда серьезнее, оказалось, что у него дилатационная кардиомиопатия - его сердце увеличено в несколько раз и функционирует, как сердце пожилого человека.

Сухумские врачи посоветовали вывезти подростка за пределы страны, так как лечить пациентов с таким диагнозом в республике не могут. Молодого человека обследовали в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Речь шла о том, что Олегу необходима пересадка сердца. Однако сделать это оказалось проблемным, так как по российским законам операции подобного рода гражданам других государств не предоставляются.

К ситуации подключился президент Абхазии, который поручил Министерству иностранных дел взять ситуацию под контроль. МИД республики дал указания посольству Абхазии в России.

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба отправил письмо в МИД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Олегу Бушеву в ускоренном порядке.

"Если бы у Олега было гражданство, то стоял бы выбор ставить его в "лист ожидания" (на проведение операции по пересадке сердца – ред.) или нет. Пока мы делаем гражданство, я надеюсь, что будет улучшение и нас не поставят ультимативно в лист ожидания, будем до последнего на лечении", - говорит Светлана Бушева.

В течение года специалисты будут следить за состоянием пациента, если будет необходимость, то нужно готовиться к пересадке сердца, рассказали Светлане врачи.

"Вчера мы сдавали экзамен на носителя русского языка, чтобы получить российское гражданство. Но без выхода из абхазского гражданства нам никак, что очень не хочется делать, но если будет безвыходная ситуация придется так поступить", - сказала она.

Светлана Бушева надеется, что если придется выйти из абхазского гражданства ради здоровья сына, то ей затем удастся вернуть его через какое-то время, так как семья планирует после выздоровления сына вернуться в республику.

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