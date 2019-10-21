"Увели" смартфон: эксперты рассказали, что делать

Какие шаги нужно предпринять, чтобы не расстаться со своим смартфоном и персональными данными навсегда?

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Использование похищенной информации для преступников также привлекательно, как и сбыт самого устройства. Ваши данные должны быть надежно защищены. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько важных советов:

Самое первое и очевидное – позвоните на свой номер с другого телефона, возможно, вы просто его где-то забыли и его вернут. Если же ответа нет, попробуйте следующие шаги:

Если у вас Android – откройте страницу android.com/find и войдите в свой аккаунт Google. Далее – выберите нужное устройство и отметьте его как потерянное, после чего на него придет уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство.

На iOS все так же просто: зайдите в приложение "Локатор" (iOS 13 и новее) / "Найти iPhone" (iOS 12 и старше) или перейдите на веб-сайт iCloud.com и отслеживаете устройство. Не забывайте, что сервис показывает только примерное местоположение смартфона.

Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно. Это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство.

Помните: если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции "Найти iPhone" будет невозможно. Если после стирания данных с устройства удалить его из учетной записи, функция блокировки активации выключится. После этого постороннее лицо сможет использовать ваше устройство.

Обратитесь к оператору связи для того, чтобы заблокировать сим-карту, которая осталась в телефоне. Если этого не сделать сразу, вор сможет воспользоваться быстрыми переводам из смс и вывести с вашего счета средства.

Заблокируйте банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству. Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором обсуживаетесь, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден.

Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах – так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.

Обратитесь в органы внутренних дел по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).

Как уберечь свои данные: простые способы, которые помогут защитить репутацию

Даже если вы уверены в безопасности своего телефона, никогда не вредно защитить данные на нем. Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества дал несколько важных советов:

Проверьте, активирована ли у вас возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью вы сможете заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их.

Всегда используйте сложный пин-код или вход по биометрическим данным. Даже если ваш телефон украдут, вору придется приложить усилия, чтобы "взломать" блокировку и получить доступ к содержимому смартфона.

Регулярно делайте резервное копирование данных или настройте его автоматическое выполнение раз в неделю. Так вы в любом случае сохраните ценные данные, даже если лишитесь устройства.

Храните фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. В этом случае вы без ущерба для важных файлов сможете удаленно стереть все с устройства, при этом сами данные сохранятся.

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