Небывалый спрос: Apple увеличит производство новых iPhone на 10%

Российские ритейлеры в конце сентября фиксировали повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев - дефицит дорогих моделей.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Компания Apple сообщила поставщикам о необходимости увеличения производства последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, передает РИА Новости со ссылкой на газету Nikkei Asian Review.

"Эта осень намного загруженнее, чем мы ожидали. После увеличения заказов объем готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом", - сказал один из источников газеты.

Однако поставщики сохраняют осторожность и выражают обеспокоенность тем, что более высокий спрос на продукцию компании не будет устойчивым.

"Спрос на данный момент хороший. Но мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году", - добавил один из источников среди поставщиков Apple.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.

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