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Сбор мандаринов в Абхазии

Фрукт не для всех: диетолог рассказал, кому нельзя есть мандарины

© Sputnik Томас Тхайцук
Общество
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Sputnik Абхазия

Даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт, отметил специалист.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Людям с заболеванием ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка следует воздержаться от употребления мандаринов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет РИА Новости.

Соломатина отметила, что людям, не страдающим этими заболеваниями полезно и нужно сезонно есть мандарины, особенно в осенне-зимний период в качестве профилактики вирусных заболеваний.

"Мандарины содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие", - заявила специалист.
© Sputnik / Артур Лебедев
Абхазские мандарины самые сочные: эксперты Роскачества нашли их с трудом

В прошлом году Роскачество провело исследование мандаринов и признало абхазские мандарины самыми сочными. Массовая доля сока в плоде составляла почти 70%, плодов с большим количеством косточек среди исследуемых не попалось.

Экспорт цитрусовой продукции, в том числе мандаринов, из Абхазии в Россию в 2019 году сократился в два раза по сравнению с прошлым годом. К настоящему времени оформлено около 150 тонн плодов.

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Теги:
мандарины


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