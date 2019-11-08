Неурожай, "тачкисты" и посредники: как проходит экспорт цитрусовых из Абхазии

В сутки таможенники оформляют в среднем до 10 тонн цитрусовых, это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Экспорт цитрусовых из Абхазии к 7 ноября снизился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника таможенного поста "Псоу" Тимур Ласурия.

По его словам, если к 7 ноября прошлого года из Абхазии было вывезено 822 тонны цитрусовых, то в этом году экспортировано всего 167 тонн.

"Дело в том, что урожай мандаринов в этом году намного меньше. Такое случается с определенной периодичностью. После одного хорошего урожайного года следуют два-три неурожайных, а прошлый год был как раз рекордным по урожайности", - объяснил Ласурия.

Замначальника таможенного поста "Псоу" отметил, что частное лицо может перевозить через границу не более 25 килограммов цитрусовых за раз. Эти правила устанавливаются таможенной службой России и Абхазии.

При перевозке партий большего размера, у предпринимателя должен иметься внешнеторговый контракт с лицом, покупающим продукцию за пределами Абхазии, счет-фактура, транспортные накладные, сертификат Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта.

"Как вы понимаете, у простого гражданина, крестьянина такого документа может не быть. Поэтому в Абхазии существуют фирмы-посредники, которые берут все таможенное оформление на себя", - отметил он.

По словам Ласурия, при перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба Абхазии взимает 0,1 % от таможенной стоимости товара.

"К примеру, товарная партия, состоящая из одной тонны мандаринов, будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Исходя из этого, таможня взимает 20 рублей с партии", - объяснил он.

Российская таможенная служба взимает с предпринимателей налог на добавленную стоимость в размере 20%, таможенная пошлина с абхазских бизнесменов не берется.

"По соглашению с Россией о режиме торговли, товары, которые произведены или выращены в Абхазии, освобождаются от таможенной пошлины. Для подтверждения происхождения товара предприниматель должен взять специальный сертификат в Торгово-промышленной палате и предоставить его таможенным органам России", - отметил Ласурия.

По его словам, за последние пять лет количество физических лиц, граждан Абхазии, экспортирующих цитрусы самостоятельно, значительно сократилось.

"Сейчас встретить гражданина Абхазии, вывозящего на "Газели" мандарины, практически невозможно. В основном это люди, приезжающие с Северного Кавказа на своих машинах, которые закупают продукцию в Абхазии и продают ее в своем регионе. Они ездят на своих машинах по частным садам и закупают у фермеров", - рассказал Ласурия.

Те физлица, которые все же решают экспортировать товар самостоятельно, пользуются услугами "тачкистов" на границе. Однако и они могут перевозить не более 25 килограммов за раз и не более двух раз в день.

"Те многокилограммовые тачки, которые были раньше, должны сойти на нет. Если у сотрудника таможни возникнет подозрение, что человек перевозит продукцию не для своего личного пользования, а везет товарную партию, он может его не пропустить", - сказал Ласурия.

Объем экспорта мандаринов в 2019 году по данным Госкомитета по сельскому хозяйству Абхазии прогнозируется в размере 20 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн меньше показателей прошлого года.

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