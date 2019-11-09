С глаз долой: Instagram скроет чужие лайки

О разработке нового функционала Instagram было объявлено еще в апреле 2019 года, в некоторых странах уже прошло тестирование нововведения.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Пользователи Instagram в США перестанут видеть число отметок "нравится" под чужими постами, об этом объявил глава соцсети Адам Моссери, сообщает Wired.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD — WIRED (@WIRED) Novembr 9, 2019

Тестирование новой функции будет запущено через неделю в США. Руководитель Instagram отметил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям соцсети.

Как пояснил Моссери, компания идет на этот шаг, чтобы убрать из соцсети "соревновательный элемент" и сделать акцент на коммуникацию между пользователями.

Функцию сокыртия лайков уже тестировали в других странах. В частности, новшество успели опробовать в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии, Бразилии.

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