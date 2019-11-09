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Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото

С глаз долой: Instagram скроет чужие лайки

© Depositphotos / IgorTishenko
Общество
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Sputnik Абхазия

О разработке нового функционала Instagram было объявлено еще в апреле 2019 года, в некоторых странах уже прошло тестирование нововведения.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Пользователи Instagram в США перестанут видеть число отметок "нравится" под чужими постами, об этом объявил глава соцсети Адам Моссери, сообщает Wired.

Тестирование новой функции будет запущено через неделю в США. Руководитель Instagram отметил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям соцсети.

Как пояснил Моссери, компания идет на этот шаг, чтобы убрать из соцсети "соревновательный элемент" и сделать акцент на коммуникацию между пользователями.

Функцию сокыртия лайков уже тестировали в других странах. В частности, новшество успели опробовать в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии, Бразилии.

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