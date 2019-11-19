Назван самый популярный способ заражения компьютеров

Особое внимание, по мнению экспертов, стоит обратить на вложения, которые пересылаются по электронной почте и упакованы в *.zip и *.rar архивы.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Электронная почта остается самым популярным способом заражения компьютеров вредоносными программами, сообщается на сайте компании Group-IB, специализирующейся в сфере компьютерной криминалистики, консалтинга и аудита систем информационной безопасности.

"Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нерабочее время с отложенной активацией. Более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах *.zip и *.rar", - отмечают эксперты компании.

Для того чтобы получатель открыл письмо или распаковал архив, киберпреступники используют методы социальной инженерии.

"Современные киберпреступники обладают инструментами, позволяющими убедиться, что рассылаемый вредоносный экземпляр не детектируется популярными антивирусными средствами", — заявил руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) компании Александр Калинин.

На протяжении первого полугодия 2019 года злоумышленники доставляли в архивах более 80% всех вредоносных объектов, добавили в Group-IB. Пароль для расшифровки содержимого взломщики при этом указывали в письме с вредоносным вложением, в теме письма или в названии архива, или в ходе дальнейшей переписки с жертвой.

Исследование CERT-GIB основано на данных, полученных системой TDS Polygon, в рамках предотвращения и обнаружения угроз, распространяющихся в сети Интернет в первом полугодии 2019 года в 60 странах мира.

Читайте также: