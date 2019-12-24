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Не игрушка: Роскачество выяснило, насколько безопасны китайские салюты

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20191224/1029084794/Ne-igrushka-Roskachestvo-vyyasnilo-naskolko-bezopasny-kitayskie-salyuty.html

В преддверии приближающихся праздников Роскачество решило выяснить, насколько безопасен распространенный вид пиротехники – салютные батареи.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Роскачество проверило наиболее популярные китайские фейерверки и не обнаружило нарушений параметров качества и безопасности этих изделий, говорится в сообщении организации.

"Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 децибел", - говорится в сообщении.

Эксперты выбрали товары десяти наиболее популярных торговых марок и проверили их на соответствие по 32 показателям качества и безопасности: стойкость к климатическим условиям, безопасность перевозки, восприимчивость к удару при падении с разной высоты.

Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
© Sputnik Леон Гуния Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Время работы салютных батарей никак не зависело от их цены: например, изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунды, а салют за 1090 рублей – 24,5 секунды, отмечается в сообщении. Схожая ситуация и в отношении уровня освещенности: минимальный уровень в 3,8% был у фейерверка стоимостью 1200 рублей и продолжительность работы 29 секунд, а максимальный (10,6%) уровень показал фейерверк за 1686 рублей, который работал 32 секунды.

Президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев отметил, что полученные результаты говорят о правильно выбранном в России курсе, направленном на ужесточение контроля за оборотом пиротехники.

"Процент "условно некачественной" продукции крайне мал. Жесткий контроль ввоза, сертификация, лицензирование – все эти защитительные механизмы работают на благо конечного потребителя пиротехнических изделий – наших граждан. Совместные меры стран Евразийского экономического союза по таможенному контролю привели к тому, что откровенный контрафакт сейчас найти очень сложно. Ранее Москва и окрестности были наводнены пиротехникой не только несертифицированной, но и изделиями, на которых не было ни слова по-русски". – уверен Жихарев.

Продажа пиротехники
© Sputnik / Николай Хижняк
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Однако говорить о полной победе, по его мнению, пока нельзя – до сих пор на рынке иногда появляется продукция, не прошедшая обязательных сертификационных испытаний, с явными признаками изменения сроков годности по бросовым ценам.

Эксперты обращают внимание, что изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия применять категорически запрещено. Если батарея упала с высоты 1,5 метра, ее можно запускать без опаски; тем не менее, при падении с большой высоты запрет на использование остается.

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Теги:
Роскачество, Китай, пиротехника


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