Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Компании-разработчики в обновлениях операционных систем внедряют нишевые функции, о которых многие пользователи смартфонов зачастую не знают, что делает эти функции в какой-то степени "секретными". Эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм", о каких функциях идет речь.

По его словам, есть отдельный блок функций, которые заботятся об аппаратной части смартфона.

Так, и в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь. Также обе операционные системы дают возможность посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора. Для Android это можно сделать либо с помощью кода, либо из сторонних приложений.

Аккумулятор садится быстрее, если телефон уже зарядился, но продолжает находится в сети. Поэтому на iPhone есть функция "оптимизированной зарядки", которая сокращает износ аккумулятора, заряжая телефон до 80% и далее к определенному моменту – медленно до 100%.

Отдельно специалист выделил функционал по работе с файлами. Например, на iOS в приложении "Файлы" есть встроенный сканер документов, такой же функционал есть в некоторых оболочках Android, например, у Samsung, а в "стоковом" Android сканировать можно ​через Google Drive.

Гаджеты от Apple дают пользователям широкий встроенный функционал по обработке фото и видео. С их помощью можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра. Такие же функции есть в разных оболочках Android.

К тому же обе системы поддерживают запись видео с экрана смартфона.

Мобильные операционки предусматривают также функциональный блок по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других.

Если смартфон утерян, но при этом еще включен и защищен любым из возможных способов - код-пароль, отпечаток пальца, блокировка по лицу, есть возможность удаленно стереть из него информацию, а также посмотреть, где он находится.

Кроме того, на некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения, фото, когда вы передаете ваш смартфон кому-то. На iPhone скрывать пока можно только фотографии.

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