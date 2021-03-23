Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

В России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, третья вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот на будущей неделе.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Ревакцинация "Спутником V" возможна, причем она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", - сказал Гинцбург журналистам.

По его словам, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.

"Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация", - подчеркнул Гинцбург.