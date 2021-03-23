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Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

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Общество
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Темы:
Вакцинация: за и против (28)
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В России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, третья вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот на будущей неделе.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Ревакцинация "Спутником V" возможна, причем она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", - сказал Гинцбург журналистам.

По его словам, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.

"Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация", - подчеркнул Гинцбург.

Темы:
Вакцинация: за и против (28)

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