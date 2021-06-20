Гинцбург рассказал о вакцинации беременных от коронавируса

Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена в России уже на следующей неделе.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту и новорожденным, так как антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Гинцбурга в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".

"Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", - сказал глава Центра Гамалеи.

По словам Гинцбурга, вакцина от НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" может защитить от всех известных на сегодня мутаций коронавируса, в том числе и индийского штамма, вызывающего особое беспокойство ВОЗ.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России, в стране зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Вакцинация в Абхазии проводится российским препаратом "Спутник V", от коронавирса привились уже более 3500 тысяч граждан республики.