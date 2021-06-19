Двойной мутант: что известно об индийском штамме коронавируса

Индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта" в официальной классификации ВОЗ, уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Почти 90 процентов москвичей с COVID-19 оказались с индийским штаммом, об этом накануне сказал в эфире Первого канала мэр российской столицы Сергей Собянин. В Абхазии еще не было зарегистрировано случаев индийского штамма, но так как в республику проник британский, это лишь вопрос времени, уверены медики. Чем опасен этот вариант и как его отличить по симптомам от других, читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.

Вызывающий особое беспокойство

Вирусологи каждый месяц фиксируют один-два новых штамма коронавируса. Чтобы уйти от топонимов, ВОЗ предложила обозначать их буквами греческого алфавита.

Первые четыре — британский B.1.1.7 "Альфа", южноафриканский B.1.351 "Бета", бразильский P.1 "Гамма" и индийский B.1.617.2 "Дельта" — объединили в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство. Последний выделили особо как "вызывающий глобальную озабоченность". В ВОЗ отмечают, что он передается значительно быстрее и симптомы от него серьезнее.

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По информации Национальной службы здравоохранения Шотландии, опубликованной в журнале Lancet, риск госпитализации с "Дельта" в два раза выше, чем с "Альфа".

По самым последним данным Службы общественного здравоохранения Великобритании (PHE), 99 процентов новых случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве — это "Дельта". Похожая ситуация и в других странах, в том числе в России — индийский штамм стремительно вытесняет все остальные.

Как отличить

Пока нет четких рекомендаций, позволяющих отличить по симптомам "Дельту", но некоторые особенности известны.

Профессор Тим Спектор из Великобритании, научный руководитель онлайнового приложения COVID Symptom Study, в интервью BBC сообщил, что "Дельта" больше похожа на простуду, а заражаются им в основном молодые. Они же и распространяют, так как продолжают вести активную жизнь, принимая COVID-19 за более легкое заболевание.

Главные симптомы нового штамма, по словам профессора, — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля.

Как сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, для "Дельты" характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа — как при риновирусе.

В обновленном списке симптомов COVID-19, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), — усталость, боли в мышцах и горле, головная боль, заложенность носа или насморк, тошнота или рвота, диарея.

Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния. Специалисты рекомендуют тест на COVID-19 при первых же признаках недомогания.

Секрет "успеха" коварного штамма

Напуганные эпидемиологической ситуацией в Индии, близкой к гуманитарной катастрофе, ученые бросились изучать новый штамм. Практически сразу стало ясно, что он существенно — по разным оценкам, от 30 до 100 процентов — заразнее, чем предыдущие.

Причина, как считают специалисты, — в мутациях, изменениях в спайковом белке, с помощью которого вирус связывается с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека. Насчитали четыре таких мутации: одни облегчают проникновение вируса внутрь клеток, другие усиливают его способность закрепляться в них. Поэтому в научной среде индийский штамм называют двойным мутантом.

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"Дельта" быстрее заражает клетки и легче обходит иммунную защиту. И вакцины против него менее эффективны. Но, подчеркивают ученые, все не так страшно.

Вакцины все-таки работают

Согласно отчету, опубликованному на этой неделе Службой общественного здравоохранения Великобритании, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca неплохо проявили себя против этого штамма, хотя полноценная защита возникала у привитых только после второй дозы.

Эффективность от тяжелых случаев и госпитализации — 96 процентов для Pfizer-BioNTech и 92 для AstraZeneca. Одна доза — не больше 30-36 процентов. Этим, по мнению авторов отчета, отчасти можно объяснить стремительное распространение вируса в Индии, где на момент вспышки "Дельты" полную вакцинацию прошли чуть больше трех процентов населения. Для сравнения: против "Альфы" одна доза дает примерно 50 процентов защиты.

Но тут важны и другие параметры — количество антител и то, как долго они сохраняются в организме.

Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне представили в журнале Lancet результаты исследования активности антител, образующихся после вакцины Pfizer-BioNTech против "Дельты" и "Альфы". Оказалось, что от "Дельты" антител было в пять раз меньше и они обеспечивали лишь 79 процентов защиты. От "Альфы" — 92.

Что касается российских препаратов, то, как сообщили на днях в твиттере разработчики "Спутника V", сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подготовили для публикации в рецензируемом журнале статью с доказательствами большей эффективности российской вакцины против "Дельты", чем любой другой, по которой есть открытые данные.