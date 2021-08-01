Биолог Ахуба рассказала, как рождаются мифы о вакцинации, и чему верить

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Заведующая кафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Лариса Ахуба в интервью радио Sputnik ответила на вопросы, связанные с вакциной против COVID-19.

Давая оценку мнению, которое существует в том числе и в медицинской среде об опасности вакцины от коронавируса, ученый отметила, что в этом вопросе нужно основываться на медицинские данные.

"Уровень медицинского образования упал во всем мире, исходя из этого мы видим какие-то разночтения в основных медицинских постулатах. Я более терпимо отношусь к людям, которые, не имея отношения к медицине, ищут какие-то околонаучные объяснения. К людям, которые получили должное образование и должны все-таки руководствоваться доказательной медициной, я отношусь скептически, когда высказываются подобным образом", - подчеркнула она.

Один из распространенных мифов связан с тем, что вакцина от коронавируса вызывает бесплодие, продолжила Лариса Ахуба.

"Этот миф устойчив не только в отношении "Спутник V" или других вакцин против COVID-19, он устойчив вообще против вакцин. Как только появляется какая-то новая вакцина, сразу начинают говорить о том, что она влияет на репродуктивную функцию. Первое письмо "антипрививочников" была связано с тем, что неправильно была интерпретирована информация о том, что создана вакцина для животных, которая включает в себя столбнячный токсин, чтобы контролировать популяцию диких животных", - заметила она.

Эта вакцина была создана в 80-х годах прошлого века, уточнила Лариса Ахуба.

"Тогда "антипрививочники" сказали, что вакцина против столбняка обладает такими свойствами как влияние на репродуктивную функцию. Было заседание в Ватикане с привлечением религиозного сообщества, и тогда врачи отбились от этой ереси и доказали, что это неправда, это просто непонимание и спутывание фактов", - рассказала кандидат биологических наук.

Кроме того, Ахуба подчеркнула, что говорить о том, что вакцина против коронавируса влияет на репродуктивную функцию нельзя, так как она существует недолго. "Нет никакой теоретической базы. С другой стороны, у нас уже есть знакомые, привитые "Спутником V", которые благополучно обзаводятся потомством", - сообщила она.

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Еще один миф связан с тем, что вакцина от коронавирусной инфекции была разработана недавно, и она не прошла необходимых клинических исследований, говорит Лариса Ахуба.

"Вакцинопрофилактика существует уже не один десяток лет, и вакцины меняются. То есть, если начали с того, что содержимое пузырька коровьей оспы вводили человеку, то мы сегодня работаем с генетическим материалом вируса. И этот прогресс мы достигли не с момента начала пандемии, а за очень длительный период именно в области вакцинопрофилактики. Огромный перечень болезней сегодня побежден именно благодаря вакцинопрофилактике, и недооценивать это невозможно", - подчеркнула ученый.

Вакцина от коронавируса не первая векторная, созданная человечеством, говорит Лариса Ахуба.

"Есть вакцины против гепатита В, есть векторные вакцины против Эболы, тот же институт Гамалеи на той же платформе создал вакцину против лихорадки Эбола, зачем об этом забывать. Эта вакцина тоже была создана достаточно быстрыми темпами, потому что технология исключает очень длительный период выборки этого антигена, против которого мы будем бороться", - рассказала она.

О безопасности вакцины "Спутник V" говорит то обстоятельство, что сотрудники института Гамалеи, где он был разработан, изначально ввели его себе и членам своих семей, подчеркнула Ахуба.

Следов векторной вакцины спустя год после укола в организме уже не остается, поэтому разговоры о том, что спустя много лет могут появиться побочные действия, безосновательны, отметила биолог.

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