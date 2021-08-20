В Роспотребнадзоре назвали продукты, которыми стоит питаться после COVID-19

Сбалансированное питание очень важно для полноценного восстановления после перенесенного коронавируса.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. В рацион человека, переболевшего коронавирусом, должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она отметила, что красная икра не поможет быстрее поправиться после болезни.

"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", - сказала Провоторова.

Она уточнила, что необходимо добавить в свой рацион достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, так как они - отличный источник энергии, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

А вот бобовые, особенно нут, фасоль, чечевица – отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк, уточнила специалист.

Свежие овощи, фрукты, ягоды, салатные листья и зелень необходимо, чтобы обеспечить не только нужное количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку, необходимую для поддержания микробиома кишечника.

Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, так человек получает необходимые омега – 3.

Провоторова добавила, что от переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, копчености лучше отказаться в пользу жирной рыбы и морепродуктов.

В ежедневном рационе необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности - творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, они отличные источники легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B, уточнила врач.