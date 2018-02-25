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Игроки сборной России радуются победе в финальном матче Россия - Германия Олимпийских игр-2018

Российские хоккеисты выиграли золото на Олимпиаде

© Sputnik. Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (32)
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Финальная игра Россия — Германия состоялась 25 февраля в Канныне. Победу сборной России принесли точные броски Вячеслава Войнова (20-я минуту), Никиты Гусева (54; 60, в меньшинстве) и Кирилла Капризова (70, в большинстве).

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Российские хоккеисты нанесли поражение команде Германии в овертайме финального матча турнира Олимпиады в Пхенчхане и завоевали золото Игр-2018, сообщает РИА Новости.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Канныне, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев отличились Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).

Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.

Для российских спортсменов это золото стало вторым на Играх в Пхенчхане. Ранее в женском одиночном катании победу одержала Алина Загитова. Теперь в активе россиян, которые выступают в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России", 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

 

 

 

 

 

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (32)



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