Быков: количество спортсменов чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу увеличивается

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Количество спортсменов, участвующих в чемпионате Абхазии по пауэрлифтингу, в республике ежегодно увеличивается, сказал в интервью Sputnik президент Федерации пауэрлифтинга Абхазии Максим Быков.

"Количество участников чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу говорит о его популярности в нашей стране. К нам приходят мальчики, которые хотят быть сильными. В тяжелой атлетике есть такие наиболее популярные упражнения – подъемный бицепс и отжим лежа. Далее этим видом спорта начинают заниматься более профессионально и добиваться результатов", — добавил он.

© Фото: Госкомитет РА по физической культуре и спорту Чемпионат по пауэрлифтингу в Абхазии

Есть также смежные дисциплины, к примеру, в Абхазии очень развита тяжелая атлетика, заметил Быков.

Интервью Максима Быкова радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>

"Эти две дисциплины немного похожи не в соревновательных упражнениях, а во вспомогательных, у нас соревновательная дисциплина – приседание, в тяжелой атлетике это вспомогательная дисциплина. У них есть рывок и толчок, у нас – отжим лежа, приседание, естественно, имея сильные руки для рывка и толчка, человек также хорошо отжимается", — подчеркнул президент Федерации пауэрлифтинга.

Из тех людей, которые поддерживают форму в спортивных залах, часть начинает заниматься спортом более серьезно.

"К сожалению, это меньшая часть, мы естественно начинаем уговаривать, видя результаты, чтобы они продолжали выступать в пауэрлифтинге. Среди них есть и девушки, на прошедшем чемпионате Абхазии впервые выступила девушка Майя Агумава, и выступила успешно, показала хорошие результаты. У нас есть еще несколько девушек, занимающихся пауэрлифтингом", — сказал он.

© Фото: Госкомитет РА по физической культуре и спорту Чемпионат по пауэрлифтингу в Абхазии

Самым лучшим спортсменом чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу был признан спортсмен 2008 года рождения Петр Стороженко, отметил Быков.

"Секрет того, что такой юный спортсмен обошел всех, простой – у него папа спортсмен. Я вижу, что ему это нравится, и он хорошо выступает, принимал участие в Международных соревнованиях в Сочи", — подчеркнул Максим Быков.

25 марта в Абхазии прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, в котором приняли участие 45 спортсменов из Сухума, Гудауты, Гагры, Дранды и команда Калдахуарского лицея-интерната.