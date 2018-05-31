Астамур Адлейба о победе Абхазии над Тибетом: соперник был не самый сильный

Сборная Абхазии со счетом 3:0 обыграла сборную Тибета в первой игре на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Соперник сборной Абхазии в первой игре на ЧМ по футболу ConIFA был не самым сильным, сказал в интервью на радио Sputnik руководитель абхазского филиала офиса Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, президент футбольного клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба.

"Это была первая игра, мы к ней усиленно готовились, прилетели только вчера, и дорога оказалась для нас сложная. Нам всем было интересно посмотреть, в каком состоянии наша сборная, как она себя чувствует. Игра была очень удачная, ребята забили быстрый гол, правда, потом Тибет нам нервы потрепал, но все встало на свои места после второго забитого мяча", — добавил он.

На стадионе, где проходила встреча сборной Абхазии и команды Тибета, было много болельщиков, заметил Астамур Адлейба.

"На игру приехала абхазская диаспора, все было очень тепло и дружелюбно. Вчера нас великолепно встретили, абхазская диаспора приехала в аэропорт, были немецкие, английские журналисты. Вокруг нашей сборной большой ажиотаж среди журналистов, потому что мы приехали в Лондон в ранге чемпиона мира", — сказал он.

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Астамур Адлейба подчеркнул, что турнир, организованный ConIFA, набирает обороты.

"В первых турнирах были любители, сейчас в командах играют все профессионалы, турнир набирает обороты, и я надеюсь, что он может стать конкурентом FIFA", — отметил Адлейба.

Он также поделился мнением относительно двух других команд, которые будут играть со сборной Абхазии в групповом этапе чемпионата – Карпаталии и Северного Кипра.

"Северный Кипр вообще великолепен, а Карпаталия — это та команда, с которой мы встретились на чемпионате Европы на Кипре в 2017 году, тогда мы сыграли 2:2. Вся команда состоит из венгров, живущих на Украине, они все играют в чемпионате Венгрии, нет ни одного любителя, так что я думаю, что это очень серьезный соперник", — подчеркнул Адлейба.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.