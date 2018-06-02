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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото

Роналду сообщил, что покинет мадридский "Реал"

© Sputnik . Виталий Белоусов
Спорт
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В СМИ сообщалось, что французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов евро.

СУХУМ, 2 июн — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал своим партнерам по "Реалу", что покидает мадридский футбольный клуб, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал Мадрид - Ливерпуль
© Sputnik . Стрингер
Мадридский "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

По данным издания, в последние недели перед финалом Лиги чемпионов, в котором "Реал" одержал победу над английским "Ливерпулем" (3:1) и в третий раз подряд завоевал трофей, 33-летний Роналду не скрывал от своих партнеров, что хочет покинуть стан "сливочных".

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Причиной недовольства Роналду является то, что руководство "Реала" не желает предлагать ему новый контракт на улучшенных условиях. В свою очередь действующее соглашение, рассчитанное до конца июня 2021 года, с отступными в размере одного миллиарда евро не дает возможности португальцу свободно уйти из мадридского клуба.

В СМИ сообщалось, что французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов евро, а самому мадридскому клубу — 150 миллионов евро за трансфер португальца.

В минувшем сезоне Роналду провел в составе "Реала" 44 игры и забил 44 мяча.




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