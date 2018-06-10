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Кубок президента России

Золото и серебро: абхазские скакуны взяли призы Кубка президента России в Москве

© Фото: Центральный Московский ипподром
Спорт
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XV скачки на приз президента Российской Федерации состоялись на Центральном Московском ипподроме в воскресенье 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский скакун Конард Лорд выиграл Кубок президента России на Центральном Московском ипподроме, рассказал в интервью Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

"Хочу поздравить Республику Абхазия с большой победой, у нас небывалый результат, история не помнит, чтобы одна лошадь когда-либо выигрывала два раза подряд Кубок президента Российской Федерации, это Конард Лорд. Его владелец – почетный гражданин Абхазии, Сергей Толстопятов. Конард Лорд выступает за Абхазию третий год", — добавил Камлия.

Скачки
© Фото: kuban24
Абхазский скакун выиграл Кубок на соревнованиях в Краснодаре

Помимо первого места, Абхазия была представлена еще одним – вторым местом в забеге на приз президента России, его занял скакун Ахры Ашуба Фаст Керл.

"Еще не было такого, чтобы лошади с одной республики занимали первое и второе место. Мы сейчас выезжаем из Москвы с гордостью и радостью", — подчеркнул президент Федерации конного спорта Абхазии.

Аслан Камлия добавил, что на Кубок президента России скакуны бегали на расстояние в 2400 метров.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV скачек на приз главы государства.

В соревнованиях принимали участие лошади старше четырех лет, принадлежащие владельцам из России, стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Призовой фонд скачек на приз президента России составляет 10 миллионов рублей.




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