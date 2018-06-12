Беслан Аджинджал: сборная Абхазии заслужила место в четверке на ConIFA-2018

Главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал и футболисты Лаша Когония и Шабат Логуа подвели итоги участия команды в Чемпионате мира по футболу ConIFA-2018.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Не удовлетворены результатом

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал отметил, что команда не удовлетворена девятым местом, которая заняла на ЧМ ConIFA-2018.

"К сожалению, мы сложили с себя полномочия чемпиона мира, естественно, мы рассчитывали на другие результаты. Но, к моему сожалению, мы не смогли добиться тех целей и задач, которые поставили. Всю ответственность за результат я беру на себя, так как являюсь главным тренером, я их готовил и выбирал", — сказал Аджинджал.

© Фото : Дима Пагава В "девятку": сборная Абхазии завершила выступление на ЧМ ConIFA в Лондоне

Главный тренер отметил, что сборная Абхазии заняла не то место, которое заслуживала.

"Если глубже вдаваться в детали и анализировать турнир, который прошел, я думаю, что место в четверке мы заслужили. Не могу сказать, что мы были сильнее, чем та же команда Карпаталии и особенно команды Северного Кипра, они выглядели лучше нас на протяжении всего турнира", — подчеркнул он.

По его словам, команды Северного Кипра и Карпаталии, которые выступали в одной группе с Абхазией, прибавили в мастерстве в сравнении с предыдущими турнирами.

На результат участия Абхазии в Чемпионате мира повлияло отсутствие в команде лидера Анри Хагуш, подчеркнул главный тренер.

"Буквально за несколько часов до вылета самолета он мне позвонил и сообщил, что ему запрещают лететь в Лондон. Для меня это был удар, так как мы теряли лидера на футбольном поле, капитана. Для сборной его присутствие переоценить невозможно, это человек, который имеет большое влияние как на футбольном поле, так и за его пределами", — сказал Аджинджал.

Капитан сборной Абхазии Шабат Логуа также отметил, что Анри Хагуш — ключевой игрок сборной.

"Его опыт придает больше спокойствия и уверенности в игре, на Чемпионате мира в 2016 году мы все это почувствовали. Мы все его очень ждали и надеялись, что он полетит с нами в Лондон", — сказал он.

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Полузащитник сборной Лаша Когония подчеркнул, что первая игра в любом турнире самая тяжелая.

"Сборная Тибета была не самым сильным соперником, но даже с ними в первом матче мы испытывали трудности по ходу первого тайма, но ближе к концу матча мы поймали свой ритм. Мы все выложили, что в нас вкладывали наши тренеры и от матча к матчу прибавляли, но вратари на этом турнире проявили себя очень хорошо", — отметил Когония.

Чаще проводить сборы

Главный тренер сборной Абхазии считает, что национальная команда должна проводить сборы четыре раза в год, а не только перед началом большого турнира.

"Сборной Абхазии нужно подходить системно к тем турнирам, в которых участвует, не нужно придумывать велосипед, можно идти по пути тех стран, которые стоят выше рейтингом. Национальная сборная должна собираться хотя бы четыре раза в год, проводить краткосрочные сборы, в конце которых могли бы проводить хотя бы один спарринг-матч", — уверен наставник.

Для этого нужно финансовые средства большие, чем сейчас есть у Федерации футбола республики, заметил он.

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"Но если мы хотим иметь другие результаты, конечно, мы должны подходить к этому вопросу по-другому. На сегодняшний день, к сожалению, мы собираемся один раз в год, перед такими турнирами, как Чемпионат мира и Чемпионат Европы, и у нас есть 10-12 дней для подготовки", — отметил Аджинджал.

Проведение частых сборов позволит рассматривать больше футболистов для привлечения в сборную, подчеркнул он.

По итогам турнира, сборная Абхазии заняла девятое место, обыграв в последнем матче сборную Кабилии со счетом 2:0.

Согласно приказу председателя Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграта Хутаба, Чемпионы мира по футболу по версии ConIFA 2016 года игроки сборной Абхазии удостоены звания мастер международного класса. Тренерский штаб был удостоен званий заслуженных тренеров Республики Абхазия.

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"Нам очень приятно, что оценили наш небольшой вклад в развитие спорта в Абхазии, в первую очередь я имею в виду футболистов, потому что они этого добились. К сожалению, это пока единственный значительный вклад на уровне сборной, победа в Чемпионате мира 2016 года, большое спасибо, нам очень приятно", — сказал главный тренер сборной Абхазии.

Чемпионат проводится каждые два года. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.