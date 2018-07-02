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Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе

Золото и серебро завоевали боксеры из Абхазии на турнире в Туапсе

© Фото: Алик Карди
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (226)
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Воспитанники сухумского детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики приняли участие в турнире, который состоялся в Туапсе и был посвящен 180-летию со дня основания этого города.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди оглы в понедельник 2 июля.

"Мы усердно готовились к этому турниру, и тренировки дали свои плоды. Из семи наших спортсменов четверо заняли первые места, двое – вторые. Один проиграл первый бой, к сожалению, и вышел из соревнований", — сказал Карди оглы.

Для участия в этих соревнованиях отбирали спортсменов из числа лучших, но такого успеха, признался Карди оглы, он не ожидал.

Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе
© Фото: Алик Карди
Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе

Первые места заняли Анри Аршба, Леон Абгаджава, Баграт Тания и Саир Качарава. Вторые — Георгий Гогохия  и Ашот Барцикян.

Поединки абхазских спортсменов и их соперников были не из легких, подчеркнул президент Федерации и добавил, что особенно сложными выдались финальные бои.

"Несмотря на это, судьи приняли решение о том, что мы были лучшие, и присудили нам победу в четырех весовых категориях. Тренировались мы два раза в день на набережной —  утром с восьми часов бегали, плавали, работали в перчатках. Наверное, такие занятия на открытом воздухе сказались на результатах", — подчеркнул он.

Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе
© Фото: Алик Карди
Четыре золотых и две серебряные медали завоевали молодые боксеры из Абхазии на соревнованиях в Туапсе

Природно-климатические условия Абхазии позволяют проводить такого рода тренировки, и эту возможность упускать нельзя, уверен Альберт Карди оглы.

Турнир по боксу, в котором победили спортсмены из Абхазии, проходил с 29 июня по 1 июля в Туапсе. 

Темы:
Спортивная Абхазия (226)
Теги:
победа, бокс, соревнования, Абхазия



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