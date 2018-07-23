19:24 23 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.20
  • EUR74.13
Поиск
ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор

Двое абхазских спортсменов вплавь преодолели Босфор

© AP Photo. Lefteris Pitarakis
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (233)
37540

Ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор, в котором участвовали двое спортсменов из Абхазии, состоялся в Турции 22 июля.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое абхазских спортсменов Астамур Мамед-оглы и Борис Барциц приняли участие в XXX ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфор, рассказал корреспонденту Sputnik спортсмен Астамур Мамед-оглы.

Дистанцию в шесть с половиной километра Астамур Мамед-оглы преодолел за один час 28 минут.

Любители и профессионалы: в Сухуме прошли соревнования по триатлону>>

"Соревнованиями и результатом доволен. Учитывая то, что еще три месяца назад я не мог проплыть и 500 метров. У нас не было цели занять призовые места. В принципе это невозможно, потому что там участвуют олимпийские чемпионы, профессиональные пловцы, а мы просто любители, которые участвовали, чтобы преодолеть себя", – рассказал Мамед-оглы.

ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор
© AFP 2018 / OZAN KOSE
ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор

Принимать участие в заплыве, как признался Мамед-оглы, было не так сложно. Гораздо сложнее было попасть на соревнования. На 2400 мест было более четырех тысяч заявок.

"Все слоты на участие разобрали уже в январе. Но нам помог бывший представитель Абхазии в Турции Инар Гицба. Без него туда нереально было попасть", – признался Мамед-оглы.

Поддержать спортсменов из Абхазии пришли представители диаспоры в Турции.

"Это было очень приятно. Когда мы отплывали наши семьи и соотечественники нас провожали с флагами. И когда финишировали, так же с флагами встречали. Было очень приятно. Атмосфера великолепная, организация замечательная. Все прошло на высшем уровне. Следующий заплыв уже будет, скорее всего, не в Турции, а в Италии. Если получится, то будем участвовать", – добавил пловец из Абхазии. 

ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор
© Фото : предоставлено Борисом Барциц
ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор

Межконтинентальный заплыв через Босфор проводится уже три десятка лет. Впервые он был организован в 1989 году при поддержке Олимпийского комитета Турции и с тех пор лишь набирает популярность.

Протяженность дистанции составляет шесть с половиной километров. Участие в заплыве принимают как опытные спортсмены, так и простые любители плавания всех возрастов.

Темы:
Спортивная Абхазия (233)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • девушки в национальных костюмах
    Только взвешенная политика

    Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

  • Встреча министра МВД Таджикистана с генеральным секретарем Интерпола
    Ищу тебя

    Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.

  • Картина маслом

    Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого – для оценки состояния полотна на место выезжала замминистра культуры Узбекистана.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии
Более 2000 человек переплыли пролив Босфор
"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia