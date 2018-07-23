Двое абхазских спортсменов вплавь преодолели Босфор

Ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор, в котором участвовали двое спортсменов из Абхазии, состоялся в Турции 22 июля.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое абхазских спортсменов Астамур Мамед-оглы и Борис Барциц приняли участие в XXX ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфор, рассказал корреспонденту Sputnik спортсмен Астамур Мамед-оглы.

Дистанцию в шесть с половиной километра Астамур Мамед-оглы преодолел за один час 28 минут.

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"Соревнованиями и результатом доволен. Учитывая то, что еще три месяца назад я не мог проплыть и 500 метров. У нас не было цели занять призовые места. В принципе это невозможно, потому что там участвуют олимпийские чемпионы, профессиональные пловцы, а мы просто любители, которые участвовали, чтобы преодолеть себя", – рассказал Мамед-оглы.

© AFP 2018 / OZAN KOSE ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор

Принимать участие в заплыве, как признался Мамед-оглы, было не так сложно. Гораздо сложнее было попасть на соревнования. На 2400 мест было более четырех тысяч заявок.

"Все слоты на участие разобрали уже в январе. Но нам помог бывший представитель Абхазии в Турции Инар Гицба. Без него туда нереально было попасть", – признался Мамед-оглы.

Поддержать спортсменов из Абхазии пришли представители диаспоры в Турции.

"Это было очень приятно. Когда мы отплывали наши семьи и соотечественники нас провожали с флагами. И когда финишировали, так же с флагами встречали. Было очень приятно. Атмосфера великолепная, организация замечательная. Все прошло на высшем уровне. Следующий заплыв уже будет, скорее всего, не в Турции, а в Италии. Если получится, то будем участвовать", – добавил пловец из Абхазии.

© Фото : предоставлено Борисом Барциц ХХХ Межконтинентальный заплыв через Босфор

Межконтинентальный заплыв через Босфор проводится уже три десятка лет. Впервые он был организован в 1989 году при поддержке Олимпийского комитета Турции и с тех пор лишь набирает популярность.

Протяженность дистанции составляет шесть с половиной километров. Участие в заплыве принимают как опытные спортсмены, так и простые любители плавания всех возрастов.