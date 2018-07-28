Абхазский боксер Герман Арджения выиграл серебро первенства России

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Герман Арджения занял второе место в первенстве России среди боксеров 15-16 лет, сообщил корреспонденту Sputnik тренер боксера Элизбар Джологуа.

© Фото : Элизбар Джологуа Шаг до чемпионства: абхазский боксер прошел в финал первенства России

"Судьи предвзято отнеслись к нашему спортсмену, потому что из пяти судей, трое отдали победу сопернику Германа, а двое отдали победу нам, я считаю, что надо было сделать наоборот. Да, бой был равный, но все тренеры, которые присутствовали на бое, и те, кто следил за трансляцией в интернете, говорят, в каждом раунде Герман понемногу выигрывал. Я предполагал, что нам могут не дать победу, если Герман не выиграет бои с явным преимуществом, так и получилось", — добавил он.

На первенстве России у абхазского боксера были очень тяжелые бои, которые предшествовали финалу, заметил тренер.

"Он провел пять боев, первый бой был со спортсменом из Дагестана, который получился очень тяжелым. Вторая встреча также была с очень хорошим боксером, в третьем бою ему противостоял призер чемпионата Европы и победитель первенства России", — подчеркнул Элизбар Джологуа.

© Фото : Элизбар Джологуа На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

В финале 15-летний боксер встретился со свердловским спортсменом Максимом Шумовым – обладателем титула чемпиона Европы в весовой категории 57 килограммов.

"Турнирная сетка, через которую прошел соперник Германа, была гораздо легче, как говорится, их всех можно было уложить одной левой. Герман прошел такой сложный турнир, и в финале у нас отняли победу – обидно, за Германа обидно. Если бы по раундам проиграл, было бы не так обидно, он выиграл, но победу не дали", — сказал тренер спортсмена.

Однако, подчеркнул тренер, Герман Арджения будет готовиться к реваншу.

"Мы на этом не остановимся, потому что в прошлом году мы проиграли чемпиону Европы, затем взяли реванш, и с этим спортсменом мы возьмем реванш, я в этом не сомневаюсь", — отметил он.

Первенство России по боксу среди юниоров завершится в Тюмени 29 июля, всего будет определено 13 победителей в 13 весовых категориях. Чемпионы отправятся в Италию на Первенство Европы осенью 2018 года.