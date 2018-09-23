Поветкин проиграл нокаутом чемпионский бой с Джошуа: как это было

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде во время обязательной защиты поясов в бою, который прошел в субботу на 80-тысячной лондонской арене "Уэмбли".

В первых раундах солировал именно Поветкин. Явным назвать преимущество россиянина было трудно, но уже первыми отрезками боя Поветкин дал ответ скептикам, предсказывавшим быструю и легкую победу Джошуа. Оба спортсмена показывали по-настоящему красивый и зрелищный бокс.

Тем не менее, "бензин" у 39-летнего Поветкина постепенно заканчивался, и в пятом раунде темп заметно спал, чем и стал пользоваться Джошуа. К тому же у россиянина появилось рассечение. Развязка наступила в седьмом раунде, когда британцу удалось нанести хороший встречный удар, который он дополнил вторым попаданием. Поветкин упал, и уже тогда показалось, что это нокаут.

Россиянин с некоторыми проблемами поднялся, но уже через несколько мгновений после продолжения боя Джошуа довершил начатое.

Поветкину даже потребовалась помощь медиков и использование кислородной маски, чтобы прийти в себя, после чего Русский Витязь нашел в себе силы поздравить своего соперника. А Джошуа на глазах собственной радостной публики поднял вверх руку россиянина.

Позже сам Поветкин признал, что Джошуа был сильнее. "Вроде не устал. Пропустил удар. Невнимательным был. Бой вел неплохо, нормально. Про Джошуа не могу сказать, что прямо удивил. Был сильнее просто, поэтому, наверное, и нокаут. По плану на бой мы вроде неплохо шли, работали. Но что-то все равно, наверное, неправильно сделали. Так сразу тяжело говорить", — заметил он.

Также Русский Витязь в разговоре с корреспондентом РИА Новости признался, что не получил серьезных травм после глубокого нокаута. Поветкину потребовалась помощь врачей. "Со здоровьем все нормально, мне только (рассечение) зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально", — сказал Поветкин. А на самый волнующий вопрос о продолжении карьеры россиянин пока не ответил: "Посмотрим, я только отбоксировал. Пока рано такие вопросы задавать".

О будущем Поветкина пока не захотел говорить и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "Англичане к нам подходили и говорили: "У вас суперхрабрый боец". Англичане это любят, — заметил он. — Он проиграл достойно в жестком и интересном бою. Саша приобрел много болельщиков в Великобритании, несмотря на поражение. А что касается дальнейших планов, то об этом подумаем позже".

Президент WBO Франциско Валькарсель однозначен в своей позиции. "Поветкину не стоит заканчивать карьеру. Это все еще большое имя в тяжелом весе, он может победить 90% своих оппонентов", — констатировал он.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн отдал должное Поветкину. "Джошуа в отличном бою защитил свои титулы. Поветкин показал себя невероятным боксером, но Джошуа его победил досрочно, как побеждал и Владимира Кличко, Карлоса Такама, Доминика Бризила и других. Если говорить о будущем, то нам нужно подождать результат боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри 1 декабря", — заявил менеджер чемпиона.

Сам Джошуа тоже высоко отозвался о своем оппоненте. "На этом уровне всегда тяжело, и легких боев не бывает. Поветкин, бесспорно, является топовым и тяжелым оппонентом. Но мне удалось нокаутировать его. При этом я не искал нокаута, но чутье подсказало, что он теряет силы, и мне надо лишь продолжать гнуть свою линию, чтобы довести дело до конца. Повторюсь, Поветкин является очень сильным боксером, что он доказал хорошими левыми хуками. Сейчас давайте смотреть в будущее", — сказал Джошуа, добавив, что его ближайший бой запланирован на 13 апреля.

Джошуа опубликовал в своем Twitter видеоролик, на котором он поклонился российскому спортсмену, выразил благодарность и рассказал о желании посетить Россию.

"Удачи, Поветкин. Всего тебе наилучшего в будущем", — написал британец в своем твите.

Для 39-летнего Поветкина это поражение стало вторым в карьере при 34 победах, при этом россиянин впервые проиграл досрочно. Для 28-летнего Джошуа эта победа стала 22-й на профессиональном ринге (21-й нокаут). Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.