Назван лучший игрок года по версии ФИФА

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), об этом было объявлено в ходе церемонии вручения наград в Лондоне, сообщает Р-Спорт.

Модрич в 2018 году в составе сборной Хорватии завоевал серебро чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне хорват помог "Реалу" в третий раз подряд победить в Лиге чемпионов. Хавбек выступает за "Королевский клуб" с 2012 года, за это время он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов.