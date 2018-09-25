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Лука Модрич

Назван лучший игрок года по версии ФИФА

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Спорт
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В финальную тройку претендентов вошли полузащитник "Реала" Лука Модрич, нападающий английского "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах и форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), об этом было объявлено в ходе церемонии вручения наград в Лондоне, сообщает Р-Спорт.

Модрич в 2018 году в составе сборной Хорватии завоевал серебро чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне хорват помог "Реалу" в третий раз подряд победить в Лиге чемпионов. Хавбек выступает за "Королевский клуб" с 2012 года, за это время он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов.



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