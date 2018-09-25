Открытое первенство по тхэквандо, в котором принимали участие спортсмены из Абхазии, прошло в Сочи 23 сентября.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik, Сария Кварацхелия. Второе место заняла команда из Абхазии на открытом первенстве по тхэквандо в Сочи 23 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik тренер по тхэквандо Тимур Барциц.

"По итогам соревнований в личных весовых категориях наши ребята заняли 15 первых мест, семь вторых и пять третьих. В командном зачете получилось второе место. Команда благодарит президента федерации тхэквондо Абхазии Отара Гогуа", — сказал он.

© Фото : Тимур Барциц Команда из Абхазии заняла второе место на первенстве по тхэквандо в Сочи

Открытое первенство по тхэквандо прошло в Сочи 23 сентября.В нем принимали участие клубы Краснодарского края и команда из Абхазии.